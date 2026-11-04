El triatlón de Pergamino dejó su huella en el exigente Ironman de San Juan

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Lautaro Ponce tuvo un destacado debut en la distancia Full al finalizar 60° en la general con una marca de 10h. 06m. 45s. y el quinto mejor parcial de maratón. Ramiro Llan de Rosos afrontó por cuarta vez la distancia Full y se ubicó 75° en la general y 10° en su categoría.

En una jornada histórica que marcó el regreso de la distancia Full Ironman a la Argentina, dos triatletas pergaminenses tuvieron una destacada actuación el pasado domingo en San Juan. Lautaro Ponce, quien hizo su debut absoluto en la máxima distancia de la disciplina, y Ramiro Llan de Rosos, que afrontó por cuarta vez un Ironman, completaron la exigente prueba de 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, ubicándose en el Top 75 entre los 580 finishers.

Para Lautaro Ponce, la cita en tierras cuyanas significó su estreno en la distancia Full. Con una carrera planteada de menor a mayor, cruzó el arco de llegada con un tiempo total de 10h. 06m. 45s, registro que le permitió posicionarse 60° en la clasificación general y 11° (entre 53 competidores) en la categoría M30-34.

Sus parciales fueron de 1h. 20m. 42s. en el segmento de natación, 5h. 24m. 18s. en el tramo de ciclismo y unos notables 3h. 11m. 52s. en el maratón final. Precisamente en los 42,2 kilómetros de pedestrismo, Ponce logró el mejor parcial de su categoría y el quinto mejor registro entre todos los participantes.

Ponce: "Salió una linda carrera" En diálogo con LA OPINION tras su regreso a Pergamino, Lautaro Ponce expresó su satisfacción por el estreno en la distancia madre del triatlón, aunque reveló que debió sobreponerse a un imprevisto apenas finalizada la etapa en el agua.

"Estoy muy contento porque fui con una planificación armada por Ramiro Cabrera y salió todo mejor de lo planeado", destacó. Sin embargo, el desarrollo de la prueba lo obligó a apelar a su experiencia e intuición: "Tuve la mala suerte de que cuando salí del agua, de los 3.800 metros de natación, el reloj se me murió, no me anduvo más. Así que corrí los 180 kilómetros de ciclismo a sensaciones. Como tenía pactada la nutrición por tiempo y no tenía reloj, me fui nutriendo por estimativamente por kilómetros, tratando de que no se me fuera tanto el pulso y de sentirme más o menos cómodo".

Sobre su desempeño en los 42,2 kilómetros finales a pie, concluyó: "En el pedestrismo pasó lo mismo: corrí a sensaciones, sin saber a qué ritmo iba, pero en la parte de a pie me sentía muy confiado, me sentía bien, así que me salió una linda carrera".





El cuarto para Llan de Rosos Por su parte, Ramiro Llan de Rosos completó con solidez su cuarto Ironman de distancia Full. El triatleta pergaminense detuvo el cronómetro en 10h. 14m. 06s, marca que lo ubicó en el puesto 75° en la clasificación general (sobre 580 finishers) y se metió en el Top 10 de la categoría M45-49, finalizando en la 10ª colocación entre 87 participantes.

Para sumar una nueva medalla finisher a su trayectoria, Llan de Rosos empleó 1h. 24m. 07s. para los 3,8 kilómetros de natación, un parcial de 5h. 05m. 44s. para los 180 kilómetros sobre la bicicleta y 3h. 35m. 47s. para completar el maratón.

Una edición histórica en San Juan El Ironman San Juan 2026 convocó a 792 inscriptos provenientes de más de 30 países y marcó un hito: fue la primera vez que la provincia recibió la distancia Full, en coincidencia con el décimo aniversario de la franquicia Ironman en la Argentina. Además, convirtió a San Juan en la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias en un mismo año calendario, tras el 70.3 del 29 de marzo y el 51.50 disputado el viernes 30 de octubre.

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La exigente competencia comenzó a las 9:00 en el embarcadero del Dique Punta Negra (Departamento Zonda). Luego de los 3,8 kilómetros de nado, el circuito de 180 kilómetros de ciclismo en ruta atravesó los departamentos de Zonda, Ullum, Rivadavia, Chimbas, Capital, Santa Lucía, Rawson y Pocito.