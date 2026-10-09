Brenda Bernard hizo podio en Buenos Aires y clasificó al Mundial 70.3 del año próximo

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Finalizó tercera en la general femenina y segunda en la categoría F35-39 para garantizarse su plaza en el que será su tercer Mundial 70.3. "Fui con lo que había y se dio todo redondo", destacó en diálogo con LA OPINION tras sobreponerse a meses de molestias musculares.

La triatleta pergaminense Brenda Bernard logró una sobresaliente actuación el domingo pasado en el Ironman 70.3 Buenos Aires. La integrante del SDG Team finalizó en el tercer puesto de la clasificación general femenina con un tiempo de 4h. 47m. 41s. y se ubicó segunda en la categoría F35 a 39. Con este resultado, logró la clasificación al Campeonato Mundial de esta distancia, que se disputará el 28 de agosto del próximo año en Chattanooga, Tennessee (Estados Unidos).

Sus parciales para completar los 113 kilómetros totales de la prueba fueron de 31m. 27s. en los 1.900 metros de natación, 2h. 33m. 37s. para los 90 kilómetros de ciclismo y 1h 35m. 27s. en los 21 kilómetros de pedestrismo. Bernard demostró un gran nivel desde el inicio, saliendo primera en la general del agua. Luego, se bajó de la bicicleta en la séptima posición y, gracias a un fuerte ritmo en la corrida a pie, trepó al tercer puesto final.

El podio de la clasificación general femenina fue liderado por la sanjuanina María Florencia Díaz Philippi, quien se quedó con el primer puesto tras registrar una marca de 4h. 40m. 16s. En segundo lugar se ubicó la cordobesa Juliana Bustos (ganadora de la categoría F35-39) con un tiempo de 4h. 45m. 03s.

Brenda Bernard en el segundo escalón del podio de su categoría, una posición clave para obtener su clasificación mundialista. "Se dio todo redondo" En diálogo con LA OPINION, Bernard detalló cómo transitó los meses previos a la competencia, marcados por complicaciones físicas tras competir en San Juan en marzo. "Por un dolor o por otro tuve que dejar de entrenar, sobre todo el impacto". Tras recuperarse y retomar los entrenamientos con mayor motivación, relató que un mes antes de la carrera apareció una nueva molestia muscular que la obligó a bajar las cargas nuevamente. "Fui el domingo con lo que había. Entrenamientos incompletos por el clima, por salud, no llegué al 100%". Y agregó: "Me he preparado mejor, esta no era la carrera, pero me puse el número y fui a ver qué pasaba".

Sobre el desarrollo de la prueba en Buenos Aires, se mostró muy satisfecha con su desempeño inicial. "En la natación me fue re bien, contenta". Bernard destacó que pudo lograr el mejor promedio entre las mujeres, un aspecto en el que siempre buscaba mejorar. En cuanto a la etapa de ciclismo, el objetivo fue "sostenerla, mantenerla y hacer lo planificado con mi entrenador y lo cumplí".

Finalmente, la etapa de pedestrismo le permitió dar el salto a los primeros lugares, superando sus propias expectativas previas. "Me salió un buen pedestrismo, pude pasar a varias chicas, así que súper contenta". La pergaminense explicó que, debido al sistema de largadas diferidas (rolling start), los atletas no conocen su posición exacta hasta cruzar la meta y ver los tiempos.

La obtención de la plaza mundialista fue un gran premio a su resiliencia: "Me permitió volver al Mundial del año que viene que era el otro objetivo". A modo de balance, la atleta concluyó: "Se dio todo redondo, así que súper contenta y feliz por este Medio Ironman que sumo a la mochila".

Por su tercer Mundial 70.3 El Ironman 70.3 Buenos Aires se disputó entre los Bosques de Palermo y Puerto Madero, convocando a más de 1.000 triatletas profesionales y amateurs de más de 30 países. La prueba, que comenzó en el Lago de Regatas, recorrió autopistas y avenidas de CABA, y otorgó plazas directas para el Campeonato Mundial 2027.

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Para Brenda Bernard, esta será su tercera cita mundialista. Cabe recordar que en noviembre de 2025 completó su segundo Mundial Ironman 70.3 en Marbella, España. En aquella ocasión, con un recorrido montañoso muy exigente y un percance mecánico en su bicicleta, finalizó la prueba con un tiempo de 6h. 12m. 59s, sumando una nueva medalla finisher a su trayectoria internacional que también incluye participaciones en el Mundial 70.3 en Niza en 2019 y el Mundial Ironman de Kona, Hawái, en 2023.