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El “Rojinegro” recibirá este domingo al elenco bahiense en el “Miguel Morales”, por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Con dos cambios en el once inicial que perfila Hernán Medina, el “Fogonero” buscará sacar una diferencia ante su gente.

Con el envión anímico al tope y la ilusión de ascenso más encendida que nunca, Douglas Haig afrontará este domingo una parada determinante. A partir de las 17:00, el “Fogonero” recibirá en el estadio “Miguel Morales” a Olimpo de Bahía Blanca por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, en una verdadera batalla entre dos clubes históricos del interior bonaerense que contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

A un paso de la final que entregará al ganador el ascenso a la Primera Nacional, las reglas de juego plantean un desafío concreto para el “Rojinegro”. Olimpo tiene la ventaja deportiva -avanzará de instancia en caso de igualdad en el resultado global al cabo de los 180 minutos- y definirá la llave en su casa, el estadio “Roberto Carminatti”. Bajo estas condiciones, Douglas Haig asume la obligación y el deseo de hacerse fuerte en su casa para conseguir un triunfo que traslade la presión hacia el sur de la provincia dentro de una semana.

Cambios y reacomodamiento Pensando en este primer compromiso de la serie, el técnico Hernán Medina metió mano en el equipo titular con la realización de dos modificaciones con respecto a la alineación que salió desde el arranque el pasado domingo en Chivilcoy, combinando una variante táctica con una baja obligada por suspensión en la última línea.

La ausencia forzada es la del zaguero Nicolás Canela, quien vio la tarjeta roja a los 36 minutos del complemento en la revancha de cuartos de final. Para cubrir ese puesto, el entrenador apelará a Mariano Mauri, que dejará el lateral izquierdo para correrse a la cueva como segundo marcador central, conformando dupla con Lucas López.

Ese corrimiento generará un efecto dominó sobre toda la franja zurda. El carril defensivo pasará a ser ocupado por Luciano Cuello, quien retrocederá unos metros desde el mediocampo, mientras que la vacante en la línea de volantes será cubierta con el ingreso de Robertino Seratto. Por otra parte, en el costado derecho de la defensa estará la segunda variante con la entrada de Boris Magnago por Agustín Pezzi.

De ratificarse estos movimientos, Douglas Haig saltará al césped del “Miguel Morales” con la siguiente formación: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Guillermo Pereira, Lautaro Ojeda, Brian Meza, Robertino Seratto; Martín Schlotthauer y Jonatan Palacio.

El carácter del “Fogonero” El presente futbolístico y emocional del “Rojinegro” invita al optimismo luego de haber superado una verdadera prueba de fuego en los cuartos de final ante Gimnasia de Chivilcoy. Tras el ajustado 1 a 0 obtenido en la ida en Pergamino, la excursión al estadio “José María Paz” se tornó adversa cuando el conjunto local se puso 2 a 0 arriba apenas iniciado el segundo tiempo con conquistas de Marcos Salvaggio y Ezequiel Morales, obligando a Douglas a convertir por duplicado para no despedirse del certamen.

Lejos de derrumbarse, el plantel sacó a relucir todo tu temple. El rápido descuento de Mariano Mauri desde afuera del área volvió a meterlo en carrera. Ni siquiera la expulsión de Canela en el tramo final frenó al “Rojinegro”: tres minutos después de quedar con 10 hombres, Castellano capturó un rebote en el área para estampar el heroico 2 a 2 definitivo que selló el 3 a 2 global y eliminó a un rival que contaba con ventaja deportiva.

En la vereda opuesta llegará un Olimpo que dejó en el camino a Kimberley de Mar del Plata tras igualar 2 a 2 en el marcador global, sacando provecho de su ventaja deportiva para seguir en carrera. Sin embargo, hay un factor clave en la antesala de este choque: la revancha frente al conjunto marplatense fue en la noche del martes, lo que significa que la visita arribará a Pergamino con el desgaste del viaje a cuestas y con dos días menos de recuperación física que los futbolistas rojinegros, un detalle que Medina y sus dirigidos intentarán explotar.

El antecedente del 5-0 El choque de este domingo reeditará un clásico enfrentamiento provincial que comenzó a gestarse en los antiguos Torneos Regionales y se consolidó en el Nacional B. A lo largo de 15 cruces oficiales, el historial exhibe una paridad con mínima luz para los aurinegros (seis victorias de Olimpo, cinco de Douglas Haig y cuatro empates). No obstante, la estadística cambia radicalmente cuando se revisan los antecedentes en suelo pergaminense: en siete visitas al “Miguel Morales”, los bahienses apenas pudieron ganar una vez (2-0 en diciembre de 2012, por la B Nacional), registrándose tres triunfos locales y tres igualdades.

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Dentro de esa rica historia laten dos recuerdos imborrables que alimentan la mística rojinegra. El más sagrado remite al 14 de junio de 1986 en el Estadio Municipal de Tandil, donde el equipo dirigido por Juan Miguel Echecopar derrotó 1 a 0 a Olimpo con aquel recordado gol de Daniel Castro en el tercer partido desempate de la Liguilla Provincial, conquistando su histórico primer ascenso al Nacional B.