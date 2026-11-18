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La iniciativa de la Asociación Atlética Pergamino que lleva el pedestrismo a los pueblos del Partido vuelve al calendario tras un año de pausa con una prueba competitiva de 10K y otra participativa de 3K. La largada será a las 10:00, a beneficio del Jardín de Infantes N° 905.

El próximo domingo 22 marcará el retorno en la agenda deportiva local con una nueva edición del Perga Tour, la iniciativa impulsada por la Asociación Atlética Pergamino (AAP) que lleva el pedestrismo a los distintos pueblos del Partido. En esta oportunidad, el escenario elegido será la localidad de Acevedo, donde corredores de Pergamino y la región se darán cita, con largada a las 10:00, para desafiarse por caminos rurales.

Bajo los lemas “Naturaleza a puro running” y “Tu paso deja huella”, el evento combinará la exigencia física al aire libre con un fin solidario, ya que se realizará a beneficio del Jardín de Infantes N° 905 de Acevedo.

Nacido en 2022 con el propósito de llevar la actividad atlética a los pueblos del Partido de Pergamino, además de promover el turismo deportivo, el Perga Tour ya dejó su sello en localidades como Rancagua, El Socorro, Mariano H. Alfonzo, Manuel Ocampo y la propia ciudad cabecera. Tras no concretarse durante 2025, el Perga Tour retorna en el tramo final de este 2026 renovando su atractiva propuesta de correr fuera del asfalto urbano.

Distancias, premiación e inscripciones La jornada contará con dos modalidades pensadas tanto para atletas experimentados como para quienes buscan sumarse de manera recreativa: una distancia principal competitiva de 10 kilómetros y una prueba participativa de 3K.

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En lo estrictamente deportivo, la carrera de 10K otorgará premios a los tres primeros puestos de la clasificación general -tanto en damas como en caballeros- y contemplará premiaciones por categorías cada cinco años hasta mayores de 70.