Nuevo podio para Ivo Tapia: segundo en los 15K de La Capital de Rosario

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Con un registro de 51m. 37s, escoltó al rufinense Yavé Frua. Ratificó su positivo presente al encadenar su segundo podio consecutivo en siete días luego del obtenido en la Carrera Rosa.

Con una sólida actuación de principio a fin, Ivo Tapia dejó bien alto al atletismo pergaminense el último domingo en Rosario, donde conquistó el segundo puesto de la general en los 15 kilómetros de la quinta edición del Maratón La Capital, la distancia más extensa de las tres que incluyó el evento que tuvo como epicentro el Parque Urquiza.

Frente a cientos de corredores que le dieron marco a una de las citas pedestres más convocantes de la región, el pergaminense de Rosario Calle y Pista fue gran protagonista en los 15K y cruzó el arco de llegada con un tiempo de 51m. 37s. Tapia escoltó al rufinense Yavé Frua, quien se quedó con el triunfo con una marca de 51m. 07s, mientras que logró defender el segundo escalón del podio por apenas cinco segundos de ventaja sobre el rosarino Maximiliano Farías, tercero con 51m. 42s.

Dos podios consecutivos Esta destacada actuación en suelo santafesino confirma la regularidad de Tapia en el tramo final de la temporada, encadenando su segundo podio consecutivo en apenas siete días. El domingo anterior, el ganador del Medio Maratón de la Merced 2026, también había finalizado en el segundo lugar de la clasificación general en los 10K de la tercera edición de la Carrera Rosa en Pergamino, donde registró un tiempo de 33m. 16s. luego de protagonizar un intenso duelo hasta el kilómetro 8 con el saltense Matías Velázquez (ganador con 33m. 03s.).

En Rosario, la exigencia pasó por un circuito urbano y costero de 15 kilómetros con punto de largada y llegada en las inmediaciones del Parque Urquiza. El trazado partió desde avenida La Capital para tomar avenida de la Libertad y Alem, subiendo luego por el radio céntrico a través de Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta conectar con avenida Belgrano hacia el norte. Desde allí, los atletas transitaron por las avenidas Estanislao López y Luis Carballo hasta el retome en Echeverría, emprendiendo el regreso hasta Pellegrini, Necochea y Montevideo para el ingreso final al parque.

Todos los ganadores Además de las tradicionales distancias de 15K y 6K, esta quinta edición de la Maratón La Capital incorporó por primera vez una prueba intermedia de 10 kilómetros. En la rama femenina de la distancia principal de 15K, la victoria quedó en manos de la rosarina Carla Iannarelli con un registro de 58m. 03s, seguida por Sofía Vicentin (1h. 01m. 59s.) y Eliana Gómez Schwindt (1h. 08m. 25s.).

Por su parte, en el estreno de los 10K, el triunfo entre los caballeros fue para Marcos Pierri de San Lorenzo (33m. 05s.), escoltado por Santiago Genera (33m. 18s.) y Lucas Bautista (34m. 07s.); mientras que en damas se impuso Nadia Montes (42m. 04s.), acompañada en el podio por Franca Forneris (45m. 18s.) y Felicitas Crespo (46m. 40s.).