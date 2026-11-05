Matías Galiano: el arquero que jugó de nueve y salvó a Provincial en una noche de película

Deportes

Impedido de atajar por una lesión en su mano, el colonense ingresó como delantero en el segundo tiempo ante Argentino y, en tiempo adicionado, convirtió el agónico 2 a 2 que aseguró la permanencia en la Primera A. “Estaba convencido de que una me iba a quedar”, expresó.

El fútbol de la Liga de Pergamino sumó el lunes un capítulo digno de un guion cinematográfico. Provincial necesitaba sumar como local ante Argentino para asegurar su permanencia en la Primera A, pero la historia se complicó cuando la visita convirtió el 2 a 1 a los 36’ del segundo tiempo. Pero sobre el final, la apuesta del director técnico -y presidente del club- Juan Manuel Alippi terminó dando resultado: a los 11 minutos del complemento mandó a la cancha como centrodelantero a Matías Galiano, habitual arquero, quien en tiempo adicionado marcó el 2 a 2 definitivo tras un córner. Ese grito agónico desató el festejo y la salvación del conjunto del barrio La Amalia y sentenció el descenso de El Socorro.

En diálogo con el programa "La Gloria o Devoto", que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1, el protagonista de la jornada explicó los motivos que lo llevaron a cambiar los guantes por la camiseta de jugador de campo y revivió una noche inolvidable.

"Fue algo inusual, un poco inédito que un arquero esté jugando de nueve. Esta situación se me presentó por una lesión en la mano que no me permitía atajar", relató el colonense Galiano. Sin embargo, aclaró que no fue su debut absoluto fuera de los tres palos: "No es algo totalmente nuevo para mí; ya lo había hecho unos minutos en un partido contra Alem en mi primer año en Provincial, y en la fecha anterior frente a Juventud también había ingresado 20 minutos".

Sobre la decisión de Alippi de incluirlo en un momento tan caliente del partido, no dudó en destacar la audacia del entrenador y el respaldo del plantel: "Quiero agradecerles a Juan y a mis compañeros por la confianza. Esta vez Juan apostó por mí, como quien dice 'se jugó el poncho', y la verdad es que salió todo bien. Los chicos también me bancaron siempre, incluso en las prácticas cuando me tocó entrar ahí, porque a veces puede quedar medio fuera de lugar que el arquero juegue de nueve".

AGUSTIN SALAS “Sabía que iba a hacer un gol” Cuando Argentino convirtió el segundo tanto, el panorama se tornó oscuro para Provincial, pero Galiano tenía una corazonada. "Cuando cayó el gol de Argentino, los ánimos dentro de la cancha se nos habían venido un poco a pique, pero supimos reflotar y no darnos por vencidos. Estoy muy contento por el gol; sabía que iba a hacer uno, estaba convencido de que una me iba a quedar. Y cuando uno tiene ese convencimiento, generalmente algo pasa", aseguró.

Lejos de adjudicarse el rótulo de héroe en soledad, el arquero devenido en goleador repartió los méritos con todo el grupo: "No fui yo el salvador, sino que fuimos todos por el ímpetu y las ganas de querer permanecer en la A. Estoy súper contento y agradecido con todos mis compañeros y con la gente del cuerpo técnico que trabaja en Provincial".

Seguí leyendo Deportes Leonardo Burgueño hizo historia en la Liga de Pergamino: jugó en Primera a los 55 años

EL GOL DE MATIAS GALIANO EN EL CIERRE DEL PARTIDO

El balance de un año complejo Más allá de la euforia por el desenlace, Galiano analizó el recorrido de Provincial a lo largo de la temporada 2026 y remarcó que mantener la categoría era la meta principal trazada desde el inicio: "Tuvimos un año irregular. Sufrimos algunas derrotas que quizás no merecíamos y padecimos muchas bajas durante el año, aunque también logramos victorias que merecimos y que nos dieron un poco de respiro".

Seguí leyendo Deportes Fútbol local: Douglas busca extender su arranque perfecto ante Gimnasia

"Estamos muy contentos por poder permanecer en la A, que era el objetivo planteado a principio de año. Utilizamos el Torneo 6 Ligas para formar un equipo, una base y una idea de juego para afrontar el campeonato local. A medida que pasó el tiempo también nos ilusionamos con poder clasificar y competir más arriba", agregó.