Pergamino Básquet no pudo en su estreno en casa: perdió frente a Deportivo Viedma

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Cayó 96 a 89 ante un buen marco de público en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Con este resultado, el “Equipo de la Ciudad” acumula cuatro derrotas en el inicio de la Liga Argentina.

En la noche de este lunes, Pergamino Básquet tuvo su esperado estreno en condición de local en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, pero no pudo festejar ante su gente. En el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, que presentó un buen marco de público, el “Equipo de la Ciudad” cayó frente a Deportivo Viedma por 96 a 89 y sigue sin poder cantar victoria tras cuatro presentaciones en la Conferencia Sur.

El encuentro tuvo como máximos goleadores a Gastón Bertona y Luciano Cáceres en la visita, ambos con 24 puntos y determinantes desde el perímetro. En el elenco pergaminense, los más destacados en la ofensiva fueron Martín Bonja con 21 puntos, el capitán Lorenzo Capponi con 20 y Adriano Maretto con 18.

Inicio parejo y de alto goleo El partido comenzó con mucho protagonismo del juego interior en ambos equipos. Pergamino Básquet encontró en Martín Bonja su principal vía de gol, haciéndose fuerte en la pintura. Por el lado del elenco rionegrino, que llegaba dispuesto a recuperarse tras su traspié en Junín frente a Ciclista, Luciano Cáceres asumió el liderazgo en la conducción, aportando tanto desde el lanzamiento de tres puntos como en la generación de juego.

El primer cuarto fue equilibrado, con un marcador cambiante y un desarrollo dinámico. Dentro de esa paridad, Deportivo Viedma logró establecer una máxima de seis unidades y apoyó su diferencia en la efectividad desde el perímetro para cerrar los primeros 10 minutos arriba por un ajustado 31 a 29.

En el inicio del segundo período, los dirigidos por Julián Pagura atravesaron una sequía ofensiva que la visita no desaprovechó para escaparse a 10 puntos en el tanteador. Sin embargo, Pergamino Básquet reaccionó a tiempo: con buenos pasajes de Luciano González y Lorenzo Capponi, sumados a una mayor intensidad defensiva y aciertos desde el exterior, logró recortar la brecha antes del entretiempo.

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Cáceres y Bertona marcaron la diferencia Tras el descanso largo, a Pergamino Básquet le costó volver a encontrar fluidez en el ataque estacionado y debió remar nuevamente desde atrás. En contrapartida, Deportivo Viedma sostuvo su principal arma ofensiva: la puntería desde los 6,75 metros a través de las manos de Cáceres y Bertona. Esa alta efectividad, combinada con algunas desatenciones defensivas del local, le permitió a la visita conservar una ventaja de siete unidades al cierre del tercer capítulo (69 a 62).

En el último cuarto, el elenco conducido técnicamente por Guillermo Bogliacino mantuvo su eficacia a distancia y supo controlar cada uno de los intentos de reacción de Pergamino Básquet. Con conversiones oportunas desde larga distancia en los momentos decisivos, la visita administró la ventaja con oficio y selló un valioso triunfo por 96 a 89 en su segunda escala de la gira, que finalizará este miércoles en Venado Tuerto frente a Centenario.

Lo que viene para Pergamino Luego de las tres derrotas sufridas en la gira inicial por Entre Ríos (ante La Unión de Colón, Rocamora de Concepción del Uruguay y Central Entrerriano de Gualeguaychú) y este traspié en el debut en casa, Pergamino Básquet buscará dar vuelta la página rápidamente para sumar su primera alegría en temporada.