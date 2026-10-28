Gustavo Benítez vuelve a dirigir en Primera: comienza su segundo ciclo en Riestra

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El entrenador pergaminense firmó contrato hasta diciembre de 2027 y asumió nuevamente la conducción del "Malevo". Tendrá como objetivo inmediato asegurar la permanencia en las últimas dos fechas en las que se medirá con Talleres de Córdoba e Independiente.

El pergaminense Gustavo "Tatagua" Benítez tendrá un nuevo desafío en la máxima categoría del fútbol argentino. Luego de la renuncia de Guillermo Duró, Deportivo Riestra confirmó oficialmente el regreso del entrenador de nuestra ciudad, quien iniciará su segundo ciclo al frente del primer equipo tras firmar un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Con un profundo conocimiento de la institución del Bajo Flores —donde dejó una huella imborrable tanto dentro del campo de juego como en el banco de suplentes—, el exdefensor surgido en el fútbol local tendrá una misión inmediata de alta exigencia: encarar el tramo decisivo de la temporada y sumar los puntos necesarios en las dos fechas restantes, frente a Talleres de Córdoba e Independiente de Avellaneda, con el objetivo de asegurar la permanencia del "Malevo" en la Liga Profesional.

Para afrontar esta nueva etapa, el cuerpo técnico encabezado por Benítez estará integrado por Bruno Benítez y Juan Alomo como ayudantes de campo, Javier Lores y Martín Rúmolo en la preparación física, Gustavo Ruhl como entrenador de arqueros, y Gonzalo Díaz junto a Felipe Anton en el área de videoanálisis.

Un primer ciclo histórico El retorno del DT pergaminense se apoya en los excelentes resultados conseguidos durante su primera experiencia al mando del plantel profesional. Benítez tuvo su estreno absoluto como director técnico el 21 de febrero de 2025, precisamente en una igualdad sin goles ante Talleres.

A lo largo de aquel ciclo dirigió un total de 44 encuentros, cosechando 12 victorias, 19 empates y 13 derrotas, lo que se tradujo en una efectividad del 42 por ciento (11 triunfos, 17 igualdades y 12 caídas en 40 presentaciones por torneos de Primera División, más un triunfo, dos empates y un revés en cuatro cruces de Copa Argentina).

Bajo su conducción, Riestra alcanzó el hito deportivo más importante de su historia en la elite al finalizar en el sexto puesto en el Campeonato de Liga 2025, campaña que le valió además una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Emblema del "Malevo" Antes de convertirse en un referente indiscutido de Riestra, el "Tatagua" forjó sus primeros pasos como marcador central en nuestra ciudad vistiendo la camiseta de Douglas Haig. Su extensa trayectoria en el ascenso incluyó además pasos por Sportivo Las Heras y Colegiales (ambos de Concordia), Juventud, Sarmiento de Junín, Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires.

Su historia con el conjunto blanquinegro comenzó a escribirse en 2016: debutó el 9 de febrero de ese año en un 0 a 0 frente a Deportivo Morón y convirtió su primer tanto el 30 de abril en el triunfo por 1 a 0 ante Talleres de Remedios de Escalada.