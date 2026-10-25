Douglas Haig inicia otra batalla en la Reválida: visita a Villa Mitre

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El “Rojinegro” visitará este domingo a las 16:00 al equipo bahiense, en el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. Tras eliminar a El Linqueño, el equipo de Hernán Medina buscará un buen resultado para encaminar la clasificación.

Douglas Haig afrontará este domingo un nuevo desafío en su camino hacia el ascenso a la Primera Nacional. Desde las 16:00, el “Fogonero” visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio “El Fortín”, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El árbitro del partido será el cordobés Jonathan Correa.

Con la ilusión renovada después de eliminar a El Linqueño en los 16avos de final, el “Fogonero” buscará dar el paso inicial en una nueva instancia a todo o nada. La Reválida pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Al igual que en el cruce anterior, Douglas Haig definirá la clasificación en condición de local y contará con ventaja deportiva. Esto significa que, si la eliminatoria termina igualada en el resultado global después de los 180 minutos, el equipo de Pergamino avanzará a la siguiente fase.

El envión de la clasificación Douglas llega a este compromiso después de dejar en el camino a El Linqueño, en una serie que exigió paciencia, carácter y capacidad de resolución hasta los minutos finales. En el partido de ida, disputado en Lincoln, el “Rojinegro” empató 0 a 0 en un encuentro en el que tuvo pasajes favorables, aunque también debió trabajar para sostener el resultado, especialmente después de quedar con 10 jugadores por la expulsión de Brian Meza al promediar el segundo tiempo.

La revancha, jugada el pasado domingo en el estadio “Miguel Morales”, volvió a presentar un desarrollo intenso. El conjunto dirigido por Hernán Medina tuvo sus mejores momentos en el primer tiempo, cuando generó varias situaciones claras para abrir el marcador, aunque se encontró con la falta de precisión y la mala fortuna.

En el complemento, el trámite se hizo más equilibrado y El Linqueño también consiguió inquietar. Sin embargo, cuando la serie parecía encaminarse hacia otro empate, apareció la eficacia que necesitaba el “Fogonero”. A los 41 minutos, Joaquín Castellano habilitó a Carlos Arriola, quien definió para establecer el 1 a 0 y desatar el festejo.

Dos cambios en el medio Para la visita a Bahía Blanca, Hernán Medina mantendría el esquema 4-4-2 que utilizó en la revancha frente a El Linqueño, aunque introduciría dos modificaciones en la formación inicial. Una será el regreso de Brian Meza. El mediocampista cumplió la fecha de suspensión correspondiente a su expulsión en el partido de ida en Lincoln y volverá a estar disponible. Su ingreso se producirá en lugar de Gonzalo Baglivo, quien recibió tres fechas de suspensión tras ver la tarjeta roja en el encuentro de vuelta frente al conjunto de Lincoln.

La otra variante sería el ingreso de Joaquín Castellano en reemplazo de Guillermo Pereira. De esta manera, la probable formación de Douglas Haig es la siguiente: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela y Mariano Mauri; Joaquín Castellano, Brian Meza, Lautaro Ojeda y Marcos Giménez; Jonatan Palacio y Martín Schlotthauer.

Villa Mitre llega fortalecido Del otro lado estará Villa Mitre, un equipo que también llega fortalecido por haber superado su compromiso anterior. El conjunto bahiense eliminó a Costa Brava de General Pico por un resultado global de 3 a 1. En el encuentro de vuelta, disputado en condición de local, se impuso por 2 a 0 para sellar el pasaje a los octavos de final.

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Ese antecedente confirma que Douglas tendrá por delante un adversario que logró responder en su cancha y que intentará aprovechar el respaldo de su público para sacar ventaja antes de viajar a Pergamino.