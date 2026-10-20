Joaquín Debeljuh asume un nuevo desafío: la Baja 250 San Francisco

Deportes

El campeón argentino y latinoamericano de rally raid competirá el fin de semana en San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Dejará momentáneamente la RVM Rally 450 R para hacer debutar a la RVM Tekken 550 en la Baja Argentina Series.

El calendario deportivo de Joaquín Debeljuh Taruselli suma un nuevo desafío. Entre el sábado y el domingo próximo, el piloto de Acevedo-Pergamino participará en la Baja 250 San Francisco en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, San Luis. La prueba marcará su primera incursión en la Baja Argentina Series, un campeonato con características particulares que le servirá como banco de pruebas de cara al cierre de la temporada.

El debut de la RVM Tekken 550 Una de las principales novedades para este reto será la moto que utilizará. Debeljuh Taruselli dejará momentáneamente la RVM 450 Rally R, con la que lidera el campeonato argentino de rally raid (CANAV), para subirse por primera vez a una RVM Tekken 550. “Un nuevo desafío está por comenzar. Pero esta vez, no todo va a ser como lo conocíamos”, adelantó el finalista del Dakar 2022, actual campeón argentino y latinoamericano y ganador de las últimas dos ediciones del South American Rally Race (SARR) en sus redes sociales, destacando que le esperan "tierra, navegación, velocidad y kilómetros de exigencia por delante" junto a la nueva apuesta de la marca.

La Baja Argentina Series propone un certamen de automovilismo todoterreno con formato estilo americano, dinámico y concentrado en un solo fin de semana. A diferencia del rally raid tradicional al que está acostumbrado, en esta especialidad no se utiliza roadbook ni instrumentos complejos de navegación, ya que el trazado está completamente delimitado y señalizado.

La actividad oficial comenzará el sábado por la mañana con las verificaciones administrativas, mientras que por la tarde se desarrollará un tramo clasificatorio de 17 kilómetros que definirá el orden de partida. El domingo será el día principal de carrera, donde los competidores se enfrentarán a un exigente circuito para completar los 250 kilómetros totales de la prueba (con tres recargas de combustible incluidas).

Seguí leyendo Deportes Joaquín Debeljuh Taruselli fue segundo en Termas y mantiene la punta del Argentino

La antesala del SARR Series Esta incursión en territorio puntano llega en un momento inmejorable de la temporada para el acevedense. Debeljuh Taruselli viene de conseguir en agosto un valioso segundo puesto en la anterior fecha del Campeonato Argentino (Canav) disputada en Termas de Río Hondo, escoltando al cordobés Jeremías Pascual. Ese resultado, sumado a su contundente victoria inicial en el South American Rally Race (SARR), le permite mantenerse en lo más alto de la tabla anual en la categoría Motos.