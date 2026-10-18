Douglas venció a El Linqueño sobre el final y sigue en carrera en la Reválida

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Con un gol de Carlos Arriola a los 41 minutos del segundo tiempo, el "Fogonero" se impuso 1 a 0 en el estadio “Miguel Morales” y aseguró la clasificación a la siguiente fase de la Reválida.

En la tarde de este domingo se jugó el partido de vuelta de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A en el Estadio “Miguel Morales”, entre Douglas Haig y El Linqueño. Tras haber empatado 0 a 0 en el encuentro de ida disputado en Lincoln, el “Rojinegro” quedó mejor posicionado por definir de local pero también por tener ventaja deportiva, lo que significó que con un nuevo empate le alcanzaba para sellar el pase de ronda, obligando a la visita a arriesgar y buscar la victoria. Y en un partido intenso, dónde el equipo de Pergamino mostró buenas y malas, terminó ganado 1 a 0 sobre el final y logró la clasificación a la siguiente fase.

Los primeros 20 minutos mostraron un trámite parejo, desprolijo y trabado, con ambos equipos alternándose la posesión del balón sin lograr profundidad ni claridad en las áreas. El planteo cauteloso de El Linqueño, condicionado por la obligación de ganar, cortó los circuitos de juego y generó mucha fricción en el mediocampo.

Sin embargo, a partir del minuto 20, el local rompió el libreto y asumió el protagonismo absoluto. Douglas fue muy superior, adelantó sus líneas y generó una ráfaga de situaciones claras que merecieron ampliamente romper el cero. Jonatan Palacio se erigió como la principal pesadilla de la defensa visitante al protagonizar cuatro situaciones clarísimas de gol, incluyendo un remate que se estrelló en el palo. El dominio del "Fogonero" continuó asfixiando al rival y la mala fortuna volvió a hacerse presente con un impecable tiro libre ejecutado por Guillermo Pereira que reventó el travesaño. Douglas reclamó gol porque la pelota picó dentro del arco, pero ni el árbitro ni el asistente convalidaron el gol.

El trámite del partido justificaba con creces la diferencia a favor del conjunto de Pergamino. Sobre el final de la etapa, tras cometer una fuerte y desmedida falta, el árbitro expulsó de manera directa a Collombi en El Linqueño. No obstante, la acción derivó en un tumulto generalizado debido a que Gonzalo Baglivo reaccionó ante la agresión, innecesariamente y el árbitro también lo expulsó.

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En el segundo tiempo el partido fue parejo y por momentos, de ida y vuelta. Douglas generó chances pero El Linqueño también y en los minutos finales complicó al rojinegro y lo puso en riesgo pero apareció el arquero Gabriel Ratalín para evitar la caída de su arco.