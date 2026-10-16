Ilusión en marcha: Pergamino Básquet encendió la temporada con la presentación del plantel

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El "Equipo de la Ciudad" presentó oficialmente a sus jugadores y la nueva indumentaria para la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina. La noche encendió la expectativa de cara al debut del próximo martes cuando visite a La Unión de Colón.

En la antesala de lo que será su esperado debut en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, Pergamino Básquet llevó a cabo la presentación oficial de su plantel profesional y la nueva indumentaria. El evento se desarrolló en la noche de este jueves en el salón Brat Selak, en una velada que reunió a toda la familia del baloncesto local: jugadores, cuerpo técnico, el equipo de básquet inclusivo de la institución, directivos, colaboradores, sponsors y funcionarios municipales.

La jornada comenzó con los discursos de las autoridades, continuó con una cena de camaradería y culminó con la presentación individual de cada uno de los integrantes del equipo y las palabras del entrenador, Julián Pagura.

Un proyecto consolidado El presidente de Pergamino Básquet, Federico Selak, fue el encargado de abrir los discursos con un mensaje de gratitud y optimismo. "El barco arrancó, está en el mar y tenemos que llegar al otro puerto que está lejos. Pero vamos a llegar", aseguró quien además le quitó el peso de los resultados al entrenador: "Al técnico, a Julián, le saqué el 99,9% de la presión. Soy el responsable en las malas, primero, y después en las buenas". Selak agradeció especialmente el apoyo de los jugadores de básquet adaptado, los sponsors y el Municipio.

Por su parte, el titular de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB), Esteban Terzoli, reafirmó el acompañamiento de la entidad madre del baloncesto local. "Hacen posible que Pergamino tenga un equipo profesional jugando la segunda categoría a nivel nacional. Vamos todos a apoyar al equipo de la ciudad con la APB como primer hincha", expresó.

El evento contó con la presencia del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien destacó el esfuerzo de la dirigencia para sostener el proyecto ante las adversidades y enfatizó el rol del Municipio en la vinculación del deporte con la salud, la inclusión y los valores. Además, hizo un anuncio de gran relevancia para el deporte local: el avance del nuevo microestadio, que también será utilizado por Pergamino Básquet. "Está casi concluido. Hay una idea de poder inaugurarlo en los primeros días de marzo. Seguramente nos va a llenar de orgullo como pergaminenses, porque es una obra que la hemos hecho entre todos", adelantó.

Asimismo, hizo propia la metáfora de la navegación: "Sale un barco a navegar donde lo van tripulando personas distintas. Pero vamos todos adentro; cada decisión influye en todo", concluyó, marcando que el verdadero éxito es "que la ciudad siga respirando deporte y que los chicos se alejen de los lugares nocivos".

Exitosa campaña de socios Durante el evento, en el que se exhibieron las camisetas que utilizará el “Equipo de la Ciudad”, Gustavo Ciuffo tomó la palabra para explicar los detalles y la importancia de la campaña de socios, una iniciativa vital para sostener toda la estructura del proyecto.

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Con un valor accesible de solo $12.000, los interesados pueden asociarse descargando la App oficial de Pergamino Básquet. Esta membresía no solo permite el ingreso gratuito a todos los partidos que el equipo dispute en condición de local en la Liga Argentina, sino que también otorga acceso a un circuito de descuentos en diversos comercios de la ciudad.

El aporte de los socios tiene un impacto profundo, ya que contribuye directamente al sostenimiento del plantel profesional, al desarrollo del equipo inclusivo de la institución y al apoyo de los seleccionados de la APB. La respuesta de la comunidad ha sido contundente: en pocas semanas, la campaña ya se acerca a los 150 nuevos socios, consolidando el respaldo de la ciudad.

El plantel y la gira inaugural Pergamino Básquet llega a este inicio de torneo tras una sólida pretemporada, cerrando su etapa de preparación con un balance de tres victorias (incluyendo un 85 a 77 el pasado domingo ante Centenario de Venado Tuerto en el “Ricardo ´Dorado´ Merlo”) y una sola caída.

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Bajo la conducción táctica de Julián Pagura, la plantilla que defenderá los colores de la ciudad está conformada por: Federico Repetti, Genaro Carrera, Thiago Gronda, Adriano Maretto, Martín Bonja, Lorenzo Capponi (capitán), Jeremías Ledesma, Luciano González, Facundo Peralta, Federico Contrera y Francisco Ruiz.

Cuerpo Técnico y Staff: Julián Pagura (entrenador), Juan Carlos “Pacalo” Picco (ayudante de campo), Juan Novakovich (preparador físico), Agustín Trebino (jefe de equipo), José Servedía y Tomás Otegui (kinesiólogos) y Segundo González (utilero).