Pergamino Básquet sigue sumando rodaje: perdió ante Regatas en su tercer amistoso

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El "Equipo de la Ciudad" cayó por 91 a 86 en su visita a San Nicolás y sufrió su primera derrota en la pretemporada rumbo a la Liga Argentina. Los de Julián Pagura batallaron hasta el final y mostraron un buen nivel. El domingo cerrarán su grilla de amistosos frente a Centenario.

En la noche de este miércoles, y en el marco de su puesta a punto, Pergamino Básquet disputó su tercer partido amistoso rumbo a la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina. El saldo fue una ajustada derrota frente a Regatas de San Nicolás por 91 a 86, en un atrapante y físico encuentro desarrollado en el estadio "La Ribera".

Para los dirigidos por Julián Pagura, este duelo significó su primera caída en lo que va de la pretemporada. El "Equipo de la Ciudad" venía de dejar muy buenas sensaciones tras ganar sus dos primeros compromisos de preparación. En su primer ensayo, había superado a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 81 a 67 en el “Ricardo ´Dorado´ Merlo”, reponiéndose de un arranque adverso. Luego, el pasado viernes, demostró su jerarquía al vencer de visitante por 92 a 82 a Centenario de Venado Tuerto (equipo que también estará en la Conferencia Sur de la Liga Argentina).

El desarrollo del juego El encuentro en tierras nicoleñas comenzó con un trámite de gol a gol. Ambos equipos plantearon defensas intensas pero con desajustes iniciales que llevaron el marcador a un rápido 10-10. Fue el dueño de casa quien logró romper esa paridad inicial, mostrándose certero desde el perímetro y encontrando respuestas en la pintura a través del pívot estadounidense Maurice Walton. Con aportes desde la banca, los dirigidos por Pablo Dastugue lograron despegarse para cerrar el primer cuarto arriba por 24 a 16.

En el arranque del segundo período, Regatas apeló a la potencia de Walton (quien en su debut en "La Ribera" firma una planilla de 18 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas en 27 minutos) para sacar la primera ventaja de dos dígitos en el juego (32-21). Promediando el segmento, el local estiró la máxima a 12 (37-25) apoyado en el juego interno de Rossi. Sin embargo, Pergamino Básquet reaccionó a tiempo. Comandado por las ofensivas de Luciano González -quien terminaría como el máximo anotador de su equipo con 16 puntos-, el conjunto pergaminense descontó la diferencia para irse a los vestuarios abajo por cinco puntos: 45 a 40.

Reacción y un final cerrado Tras el descanso largo, el partido ganó en emotividad. Walton intentó volver a dominar cerca del canasto, pero rápidamente se cargó con su cuarta falta personal, lo que obligó a Regatas a cuidarlo. Pergamino Básquet aprovechó este momento y con un buen pasaje de Martín Bonja (aportó 15 puntos) lastimando en la zona pintada, se fue acercando hasta que un triple de Thiago Gronda le permitió pasar al frente por primera vez (61-59).

Sin desesperarse, Regatas encontró respuestas en su perímetro. Juan Manzano (goleador del juego con 21 tantos) y el pergaminense Benjamín Levato salieron al rescate de los nicoleños para recuperar el liderazgo y cerrar el tercer capítulo 67 a 63 a su favor.

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En los 10 minutos decisivos, el local amagó con quebrar el juego en un par de ocasiones, llegando a sacar 10 de luz (81-71 y 89-79). No obstante, Pergamino Básquet batalló hasta las últimas posesiones. El mérito del elenco de Pagura fue doble, ya que tuvo que afrontar casi todo el partido sin su base titular, Adriano Maretto, quien sufrió un malestar que solo le permitió estar en cancha durante los primeros instantes del juego. En el epílogo, el oportunismo de Manzano de larga distancia y las apariciones de Singh terminaron por inclinar la balanza para Regatas, sellando el 91 a 86 definitivo.

Más allá del resultado adverso, el cuerpo técnico pergaminense se llevó nuevamente buenas sensaciones tanto en el plano individual como en el funcionamiento colectivo, sumando rodaje valioso frente a un rival que se armó para ser protagonista.

El domingo, el último amistoso De acuerdo a lo planificado por el cuerpo técnico para seguir aceitando la química del equipo, Pergamino Básquet cerrará su serie de amistosos de pretemporada el próximo domingo 11. Será en el estadio "Ricardo ‘Dorado’ Merlo" del Club Juventud, donde el "Equipo de la Ciudad" recibirá a Centenario de Venado Tuerto, en lo que significará la revancha del choque que ambos protagonizaron la semana pasada en suelo santafesino.

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Estos minutos de juego son fundamentales de cara al gran objetivo del año: el debut en su sexta participación consecutiva en la Liga Argentina. El estreno está programado para el martes 20 de octubre, día en que Pergamino Básquet visitará a La Unión de Colón. Será el punto de partida de una exigente gira inaugural por Entre Ríos que también incluirá paradas frente a Rocamora (jueves 22) y Central Entrerriano (sábado 24). El esperado reencuentro oficial con su gente en Pergamino tendrá lugar el lunes 2 de noviembre, recibiendo a Deportivo Viedma.