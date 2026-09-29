Pergamino Básquet derrotó a Gimnasia en su primer amistoso de pretemporada

Deportes

El “Equipo de la Ciudad” venció al “Lobo” por 81 a 67 en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. El pivote Martín Bonja se presentó con 24 puntos. Fue la primera prueba para los dirigidos por Julián Pagura en su tercera semana de preparación rumbo a la Liga Argentina 2026/2027.

En el marco de su tercera semana de pretemporada de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, Pergamino Básquet superó con éxito su primer partido amistoso. En la noche del lunes, el “Equipo de la Ciudad” derrotó a Gimnasia y Esgrima por 81 a 67 en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” de Juventud, en un encuentro que le sirvió al cuerpo técnico para evaluar piezas y presentar a sus nuevos refuerzos.

El primer encuentro de pretemporada resultó positivo para el equipo pergaminense especialmente por la reacción que mostró el equipo tras un comienzo adverso. El desarrollo del juego tuvo una clara tendencia de menor a mayor frente al “Lobo”, ganador del Torneo Apertura de la APB, líder de su zona en el actual Clausura y participante de la Liga Provincial. Con Guillermo Bargiano en la conducción técnica y un plantel con varios jugadores que supieron vestir la camiseta de Pergamino Básquet, el mens sana tuvo un buen inicio de partido.

Amparado en un mayor ritmo de competencia, Gimnasia tomó la iniciativa del partido durante la primera mitad. La figura para mantener en juego a los de Julián Pagura fue el pivote Martín Bonja. El interno de 2,05 metros anotó 16 de los 29 puntos con los que Pergamino Básquet se fue al descanso en desventaja (29-38).

La historia cambió en el tercer cuarto. Esa curva ascendente que busca el cuerpo técnico se pronunció gracias a una férrea defensa, rápidos contragolpes y una alta efectividad en los lanzamientos. Con dos triples de Luciano González y otros dos de Lorenzo Capponi, Pergamino Básquet pasó al frente en el marcador y tomó el control del partido. La única ausencia en el conjunto vencedor fue la del base Adriano Maretto, quien fue preservado por el cuerpo médico debido a una contractura en el gemelo.

Seguí leyendo Deportes Destacada cosecha de podios para la natación pergaminense en el Parque Roca

Los 81 puntos de Pergamino Básquet se distribuyeron así: Federico Contrera 5, Luciano González 14, Lorenzo Capponi 14, Jeremías Ledesma 4, Federico Repetti 11 (formación inicial); Thiago Gronda 0, Facundo Peralta 3, Genaro Carrera 4, Francisco Ruiz 2 y Martín Bonja 24.

El próximo amistoso Tras este primer paso positivo, Pergamino Básquet continuará con su intensa preparación. El segundo partido amistoso está programado para el miércoles 7 de octubre ante Regatas de San Nicolás, equipo que será rival en la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Cabe recordar que el debut oficial del “Equipo de la Ciudad” está pautado para el martes 20 de octubre, cuando visite a La Unión de Colón en el inicio de una exigente gira de tres partidos en cinco días por Entre Ríos.