Guillermo Pereira: “Es una segunda oportunidad y vamos a trabajar mucho para tratar de darle esa alegría a la gente”

> Guillermo Pereira: “Es una segunda oportunidad y vamos a trabajar mucho para tratar de darle esa alegría a la gente”

Deportes

El capitán de Douglas Haig habló luego del empate ante Gimnasia de Chivilcoy, resultado que lo dejó sin la posibilidad de pelear por el primer ascenso. Puso el foco en la Reválida, donde el Rojinegro enfrentará a El Linqueño en los 16avos de final. “No tenemos margen de error".

La ilusión estaba puesta en llegar a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional, pero Douglas Haig no pudo conseguir el resultado que necesitaba. El 0 a 0 del pasado domingo en el "Miguel Morales" frente a Gimnasia de Chivilcoy terminó dejando al conjunto pergaminense fuera de esa pelea y obligado a buscar su objetivo por otro camino: la Reválida.

El golpe fue duro. Por eso, después del encuentro, las sensaciones dentro del plantel fueron de bronca y frustración. Sin embargo, para Guillermo Pereira, capitán del Fogonero, no hay demasiado tiempo para quedarse lamentando lo que no pudo ser. El volante entiende que el fútbol exige cambiar rápidamente el foco y que Douglas todavía tiene una oportunidad para intentar alcanzar el objetivo.

“Las sensaciones obviamente son amargas. Teníamos la ilusión, como todos, de clasificar a los playoffs, pero no se nos dio”, reconoció Pereira al analizar lo sucedido ante Gimnasia.

“Nos ganó un poco la ansiedad” El partido del domingo tuvo además una particularidad que, según explicó el capitán, terminó influyendo en el desarrollo. Douglas tuvo momentos en los que logró arrinconar a Gimnasia, pero no pudo transformar ese dominio en el gol que necesitaba. “Por momentos estuvimos a la altura, donde avasallamos al rival. Quizás nos faltó más claridad, pero lo teníamos en un arco”, sostuvo.

"Guille" también hizo referencia a las numerosas interrupciones que tuvo el encuentro, en un partido condicionado por la lluvia y las constantes demoras. Sin utilizarlas como excusa, consideró que fueron un factor que complicó al equipo a la hora de encontrar continuidad en su juego.

“Fue un partido atípico donde la demora, la lluvia, el árbitro y el rival también jugaron su partido. No es excusa, pero es difícil cuando te paran el partido constantemente”, explicó.

En ese contexto, también reconoció una cuestión futbolística que el equipo dirigido por Hernán Medina deberá trabajar de cara a lo que viene: la paciencia. “Nos faltó un poco de juego, juntar más pases para llegar con más claridad. Seguramente nos ganó la ansiedad por tener la necesidad de ir a buscar el resultado y también porque te paraban el partido en todas las jugadas”, analizó.

La lectura del jugador apunta a uno de los aspectos que el equipo deberá corregir en la próxima etapa. Douglas deberá enfrentarse nuevamente a rivales que pueden plantear partidos cerrados y con pocos espacios, y para el capitán será necesario encontrar otras herramientas para romper esos esquemas.

“Tenemos que corregir seguramente tener más paciencia a la hora de jugar contra este tipo de rivales que se te cierran atrás y te plantean un partido cerrado y defensivo. Siempre hay cosas para corregir y mejorar, también hicimos muchas cosas buenas”, señaló.

Cambiar el chip y preparar la revancha El empate ante Gimnasia de Chivilcoy dejó a Douglas sin la posibilidad de continuar peleando por el primer ascenso, pero no significó el final de la temporada. El Rojinegro tendrá ahora dos semanas de preparación antes de volver a competir oficialmente.

Para "Guille", ese tiempo puede servir para asimilar el golpe y, al mismo tiempo, preparar de la mejor manera el desafío que viene. "Si bien es un golpe duro, en el fútbol tenés que cambiar el chip enseguida. No te podés quedar con lo que hiciste, ya sea bien o mal, porque lo que viene siempre es lo más importante”, afirmó.

El calendario marca que Douglas volverá a jugar el 11 de octubre, cuando visite a El Linqueño, por los 16avos de final de la Reválida. Una semana después, el 18 de octubre, será el turno de la revancha en Pergamino, donde se definirá la serie.

Ese parate de dos semanas puede resultar largo para un equipo que viene de quedarse a las puertas de una clasificación, pero Pereira también encuentra allí una oportunidad. "Sí, se hace largo. Cuando perdés un partido o la posibilidad de clasificar, querés revancha rápido, pero sirve también para prepararnos de la mejor manera para lo que viene”, explicó.

Seguí leyendo Deportes Douglas no pudo quebrar a Gimnasia de Chivilcoy y jugará la Reválida

Y la palabra que aparece una y otra vez en el discurso del capitán es justamente esa: revancha. Después del empate con el conjunto de Chivilcoy, el plantel quedó golpeado, pero el referente del Rojinegro asegura que la sensación actual es diferente. La frustración dio paso a las ganas de volver a competir.

“Después del partido obviamente estuvimos muy golpeados, pero como te dije, tenés que cambiar el chip muy rápido porque no hay margen de error. Y hoy veo un plantel con mucha bronca y ganas de tener revancha”, contó.

“No tenemos margen de error” La Reválida representa ahora el camino que le queda al Milan de Pergamino para seguir con vida en la competencia y mantener vigente el objetivo de la temporada. El margen será mínimo: desde el primer cruce, cada partido tendrá un peso decisivo.

Pereira lo sabe y también entiende la responsabilidad que implica vestir la camiseta de Douglas en esta instancia. “Somos conscientes de que Douglas tiene que competir hasta lo último y que no tenemos margen de error. Por lo tanto, tenemos que saber convivir con la presión y la ilusión de todos”, remarcó.

El ex Los Andes también entiende que la expectativa no es solamente puertas adentro del plantel. Después de una campaña en la que el equipo llegó a la última fecha con posibilidades de meterse en la pelea por el primer ascenso, la ilusión de los hinchas sigue intacta.

Por eso, para el oriundo de Pergamino, la Reválida debe ser tomada como una segunda oportunidad. “Es una segunda oportunidad y vamos a trabajar mucho para tratar de darle a la gente esa alegría que se merece”, aseguró.

Seguí leyendo Deportes Douglas se juega la clasificación a cuartos ante Gimnasia de Chivilcoy

El reconocimiento a los hinchas El último partido en el Miguel Morales volvió a mostrar el acompañamiento de los fogoneros, incluso en condiciones climáticas adversas. Frío, lluvia y hasta granizo no impidieron que los hinchas estuvieran presentes en el estadio para acompañar al equipo en un partido determinante.

Guille quiso hacer un reconocimiento especial a ese respaldo y dejó un mensaje para quienes siguen acompañando al Fogonero. "Al hincha de Douglas, agradecerles. Agradecerles porque hasta el último partido, con frío, lluvia y hasta granizo, se hizo presente. Nos bancó hasta el final y, porque los conozco, sé que van a seguir bancando siempre”, expresó.

El capitán también reconoció que comprende el enojo de los hinchas después de no haber conseguido la clasificación que buscaban. “Entendemos el momento y el enojo”, admitió.

Pero inmediatamente volvió a poner el foco en lo que viene. Porque la temporada todavía no terminó y Douglas tendrá una nueva oportunidad para ir en busca de su objetivo. “Vamos a dejar todo para cumplir el objetivo que todos nos merecemos”, cerró Pereira.