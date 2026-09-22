Títulos en el 3° Provincial Santafesino y pasajes a los Nacionales para el Centro Gimnástico Pergamino

> Títulos en el 3° Provincial Santafesino y pasajes a los Nacionales para el Centro Gimnástico Pergamino

Deportes

Delfina Noto y Pilar Acuña se consagraron campeonas en Rosario, mientras que Acuña y Santina Del Gesso sellaron sus clasificaciones a los Nacionales de Rafaela y Santa Rosa.

La ciudad de Rosario fue sede el fin de semana del tercer y último Torneo Provincial de gimnasia artística de la Federación Santafesina para los niveles 3, 4 y 5. La competencia tuvo una cosecha sumamente positiva para la delegación del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), que no solo celebró consagraciones individuales sino también la clasificación de dos de sus representantes a los nacionales federativos.

En el plano de los resultados de este último Provincial, el CGP festejó por partida doble en lo más alto del podio: Delfina Noto y Pilar Acuña cumplieron actuaciones sobresalientes y se coronaron campeonas en sus respectivas categorías.

El certamen disputado en la sede de la Federación Santafesina de Gimnasia tenía una trascendencia fundamental, ya que al ser la última cita del calendario provincial dejó formalmente conformados los rankings anuales y definió a los seleccionados que representarán a esa provincia en los nacionales federativos.

En ese marco, Pilar Acuña completó un gran año al ubicarse en el tercer puesto del ranking anual, posición que le garantizó el pasaje al Campeonato Nacional Federativo de Nivel 3. Esta competencia se llevará a cabo en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, del 11 al 14 de noviembre.

Seguí leyendo Deportes Felicitas Capdevila Rojas clasificó al Nacional por tercer año consecutivo

Santina Del Gesso logró la clasificación al Campeonato Nacional Federativo de Nivel 4. — CGP Por su parte, la gimnasta Santina Del Gesso (Nivel 4 - categoría Mini) también logró el ansiado objetivo de meterse (12°) entre las clasificadas tras una temporada sumamente regular. Con su rendimiento, selló su clasificación al Campeonato Nacional de Niveles 4 y 5, certamen que tendrá lugar en Santa Rosa, La Pampa, del 25 al 28 de noviembre.