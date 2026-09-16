Anahí Sánchez: “Lo que se anota en la licencia es una cosa, pero lo que se ve no nos puede engañar”

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Después del polémico fallo que decretó la derrota ante María Inés Ferreyra, “La Indiecita” publicó un mensaje en redes sociales en el que dejó esa reflexión sobre lo ocurrido en Villa Domínico. “Hay que seguir trabajando, no veo lejos el cierre de esta carrera”, afirmó.

Después de un fallo que generó sorpresa y cuestionamientos, Anahí Sánchez eligió hablar desde otro lugar. En lugar de centrar su mensaje exclusivamente en la polémica decisión de los jurados que le dio la victoria a María Inés “Dinamita” Ferreyra, la boxeadora pergaminense publicó en sus redes sociales un agradecimiento a quienes la acompañaron y dejó en claro que su carrera continúa.

El sábado pasado, en el microestadio “José María Gatica” de Villa Domínico, “La Indiecita” Sánchez buscaba conquistar el título Latino OMB de la categoría superligero. Después de 10 rounds en los que mostró los golpes más claros, la decisión de los jueces fue unánime en favor de la cordobesa. Las tarjetas marcaron una diferencia contundente: 97-93, 97-93 y 98-92 para Ferreyra. Un resultado que contrastó con lo sucedido sobre el ring y que dejó a la pergaminense sin el cinturón que había ido a buscar.

Sánchez, sin embargo, decidió no hacer de su publicación un descargo exclusivamente deportivo. “Tranquilamente podría decir y hacer un descargo desde lo deportivo, pero ya pasó”, escribió, para luego dedicar buena parte de su publicación a agradecer a las personas que fueron parte de su preparación y a quienes la acompañaron antes y después de la pelea.

“Siempre leal a uno mismo” Hacia el final de su mensaje apareció la reflexión más contundente. Sánchez hizo referencia a la diferencia entre el resultado oficial y lo que ocurrió durante los 10 asaltos. “Hay que seguir trabajando, no veo lejos el cierre de esta carrera”, sostuvo primero, dejando en claro que la derrota no modificó su determinación ni sus objetivos.

Y agregó una frase que resume su postura frente al resultado: “Siempre leal a uno mismo y qué gran sensación es sentirse bien, ganar arriba del ring. Lo que se anota en la licencia es una cosa, pero lo que se ve, no nos puede engañar. Qué mejor sensación que esa”.

La definición adquiere especial significado teniendo en cuenta la extensa trayectoria de la pergaminense de 35 años, que fue campeona mundial en cuatro categorías y continúa afrontando desafíos de alto nivel. El combate ante Ferreyra representaba, además, la posibilidad de conquistar por primera vez un título Latino y volver a posicionarse en el escenario internacional.

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Los agradecimientos Más allá de la derrota, Sánchez puso especial énfasis en reconocer el trabajo realizado durante la preparación. Agradeció a su equipo, integrado por Hernán García, Juan Antonio Bonet, Agustín Felice, Joaquín Seta, Hugo O'Brien y el doctor Silveiro, y destacó el esfuerzo que existe detrás de cada presentación.

También tuvo palabras de reconocimiento para Oscar Argüello y los jóvenes con los que comparte entrenamientos y sesiones de sparring en el club Rivadavia, además de Julián Aristule y sus compañeros del grupo Hernán García Running Team (HGRT).

La boxeadora pergaminense extendió el agradecimiento a su familia, a sus amigas y amigos y a las personas y organizaciones que la acompañan desde hace años, entre ellas quienes trabajan junto a ella en proyectos vinculados con las mujeres y la Secretaría contra la Violencia de Género. También mencionó a Entrenarze, Coach Argentina, Ezequiel Maderas, Maxpower y la Municipalidad de Pergamino, además de agradecer especialmente a la ciudad por el apoyo recibido.

Tiene capítulos por escribir La derrota ante Ferreyra significó un duro golpe en lo deportivo, sobre todo por la manera en que se produjo y por lo que estaba en juego. Sin embargo, el mensaje de Sánchez dejó otra certeza: la “Indiecita” no piensa detenerse. “Hay que seguir trabajando, no veo lejos el cierre de esta carrera, la que me hizo inmensa desde muy chica, siempre queriendo saber cuál es el límite”, expresó.