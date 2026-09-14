Pergamino Básquet puso primera y comenzó la pretemporada

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El “Equipo de la Ciudad” inició los trabajos bajo las órdenes de Julián Pagura con gran parte del plantel. Tras conservar la plaza luego del descenso de la temporada pasada, se prepara para su sexta participación consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Pergamino Básquet puso en marcha este lunes por la mañana una nueva ilusión. En el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” de Juventud, el plantel del “Equipo de la Ciudad” inició los trabajos de pretemporada con vistas a su sexta participación consecutiva en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquetbol nacional.

Bajo las órdenes del entrenador Julián Pagura, el conjunto pergaminense comenzó una etapa que tendrá como principal desafío dejar atrás la temporada pasada y construir una campaña que le permita recuperar protagonismo en la competencia.

El técnico venadense contó en el primer entrenamiento con gran parte de los jugadores que integrarán el plantel. El único que resta arribar a Pergamino es Martín Bonja, una de las tres incorporaciones que la institución oficializó durante el último fin de semana y que terminó de completar las fichas mayores del equipo.

De esta manera, el “Equipo de la Ciudad” ya tiene prácticamente definida su estructura para la próxima Liga Argentina, después de un intenso período de armado que comenzó apenas se confirmó la continuidad en la segunda categoría.

A los siete refuerzos que Pergamino Básquet había oficializado hace dos semanas, durante el último fin de semana se sumaron otros tres nombres: Martín Bonja, Francisco Ruiz y Facundo Peralta. Bonja, de 28 años, se desempeña como interno y llegará a Pergamino luego de su última experiencia en la Liga Argentina con Barrio Parque, además de un reciente paso por el básquetbol paraguayo. Su incorporación permitió completar las fichas mayores del plantel.

Ruiz, en tanto, es un interno de 2,06 metros que ocupará una de las fichas U21. El jugador llega procedente de Pueyrredón de Bahía Blanca y tendrá en Pergamino Básquet su primera experiencia en la Liga Argentina. Y el tercer anuncio del fin de semana fue Facundo Peralta, un perimetral de 19 años que cuenta con pasos por Riachuelo de La Rioja y Quimsa de Santiago del Estero, donde se desempeñó recientemente.

Entre las fichas mayores, además de Bonja, también aparecen Luciano González, Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Thiago Gronda, Adriano Maretto y Federico Repetti. A ellos se suman las fichas U2:1 Federico Contrera y Francisco Ruiz, mientras que Facundo Peralta ocupará una ficha U18.

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El desafío de recuperarse El inicio de esta pretemporada encuentra a Pergamino Básquet ante un desafío particular. La temporada 2025/26 terminó con el descenso deportivo, pero la institución logró conservar su lugar en la Liga Argentina a partir del acuerdo alcanzado con Atenas de Córdoba.

Con la plaza asegurada, la dirigencia y el cuerpo técnico rápidamente comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto. Pagura, que volverá a dirigir al “Equipo de la Ciudad” después de su paso por Ciclista Juninense, tendrá ahora la tarea de conducir un plantel renovado y devolver al equipo a los primeros planos.

El propio entrenador ya marcó cuál será el primer objetivo: ganar la mitad de los partidos, ubicarse en la zona de playoffs y, a partir de allí, intentar avanzar todo lo posible. “No nos vamos a poner un techo”, había señalado Pagura en LA OPINION Play.

La pretemporada que comenzó este lunes será el punto de partida para construir esa identidad. Habrá trabajo físico, técnico y táctico durante las próximas semanas, mientras el equipo se prepara para afrontar una nueva temporada en la segunda categoría del básquetbol argentino.