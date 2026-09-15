Felicitas Capdevila Rojas clasificó al Nacional por tercer año consecutivo

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La gimnasta pergaminense de 14 años fue quinta entre 23 gimnastas en la última fecha del Provincial en el Nivel 7 Juvenil y finalizó sexta en el ranking anual. Volverá a representar a Buenos Aires en el Nacional Federativo que será del 14 al 17 de octubre.

Felicitas Capdevila Rojas cerró de gran manera su participación en el Campeonato Provincial de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG). En la tercera y última fecha, disputada entre el jueves 10 y el lunes 14 en Aguas Verdes, la pergaminense de 14 años consiguió el quinto puesto en el Nivel 7 Categoría Juvenil y aseguró su clasificación al Campeonato Nacional Federativo 2026.

El resultado adquiere especial valor porque “Feli” compitió frente a 23 gimnastas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y logró ubicarse entre las 12 mejores que obtuvieron el derecho a integrar la selección bonaerense en el Nacional. Así, volverá a vestir por tercer año consecutivo los colores de la Federación Bonaerense de Gimnasia en este importante torneo que se desarrollará también en Aguas Verdes, del 14 al 17 de octubre.

Su mejor torneo del año La actuación en la última fecha del Provincial fue, de acuerdo con la evaluación de su equipo de trabajo, su mejor torneo de 2026. Mostró seguridad y madurez en sus cuatro presentaciones, reflejando el trabajo realizado durante todo el año en una categoría que implicó un importante salto de dificultad.

Capdevila Rojas integró el Grupo 3, junto a representantes de Salto, La Matanza, La Plata, Temperley, Mar del Plata y 25 de Mayo. En ese contexto obtuvo un puntaje total de 43,450 puntos, producto de sus actuaciones en los cuatro aparatos: Barras asimétricas: 11,300 puntos; Suelo: 11,200; Viga: 10,400; y Salto: 10,550. Sus actuaciones en barras y suelo fueron especialmente destacadas. En barras asimétricas, su aparato favorito, alcanzó 11,300 puntos, mientras que en suelo consiguió 11,200, una nota histórica dentro de su carrera deportiva.

Más allá de las cifras, uno de los aspectos salientes fue la seguridad con la que afrontó cada ejercicio. En su primer año en el Nivel 7 Categoría Juvenil, la gimnasta fue encontrando progresivamente mayor confianza y solidez competitiva, aspectos que quedaron reflejados en esta última presentación.

Sexta en el ranking provincial El quinto puesto conseguido en Aguas Verdes le permitió a Capdevila Rojas finalizar sexta en el acumulado de las tres fechas del Provincial de la FBG. Esa posición le aseguró un lugar entre las 12 gimnastas seleccionadas para representar a Buenos Aires en el Nacional Federativo. Será, además, la única gimnasta de Pergamino que integrará el seleccionado bonaerense en el Nacional, por lo que su participación tendrá un doble significado: representará a la Federación Bonaerense y, al mismo tiempo, llevará nuevamente el nombre de la ciudad a una competencia nacional.

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La clasificación se suma a una trayectoria que viene mostrando una evolución sostenida. En 2024, tras su regreso a la competencia, participó de su primer Nacional Federativo en Mendoza. En 2025 dio otro salto de calidad: en San Juan finalizó cuarta en el All Around del Nivel 6 Categoría Infantil entre 65 gimnastas y se consagró campeona nacional por equipos con la Federación Bonaerense, siendo además la mejor representante de Buenos Aires en su categoría. Ahora, en el Nivel 7, vuelve a conseguir el pasaje al Nacional.

La mirada de su entrenador Pablo Pérez, su entrenador en el Gimnasio Crecer de Salto, valoró especialmente la evolución que mostró la pergaminense en esta última competencia. “Feli continúa progresando. Hoy se vio reflejado en la madurez con la que encaró el torneo. Si bien esto es fruto de un proceso biológico, también obedece a su esfuerzo y dedicación”, expresó. Y agregó un mensaje que sintetiza el momento deportivo que atraviesa la joven: “Seguí ganando confianza, respetá el proceso. A seguir creciendo”.

Cuatro semanas para el Nacional Con el Provincial ya terminado, comienza ahora una etapa corta pero intensa de preparación. La pergaminense tendrá cuatro semanas para concentrar el trabajo en los detalles técnicos, físicos y artísticos antes de afrontar el Nacional Federativo.

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La selección bonaerense de Nivel 7 Categoría Juvenil estará conformada por 12 gimnastas de gran nivel técnico, por lo que el desafío será importante. Para “Feli” significará, además, una nueva oportunidad de medirse con las mejores del país.