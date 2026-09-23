Sobresaliente debut de Martín Baccarelli y masiva presencia pergaminense en el Maratón de Buenos Aires

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En su estreno en los 42.195 metros cronometró 2h. 45m. 15s. y finalizó 109° entre más de 14.000 participantes. Más de una veintena de corredores de Pergamino completaron la prueba más convocante de Latinoamérica, con positivos desempeños y varios debuts.

El pasado domingo 20 de septiembre, las calles porteñas fueron escenario de una verdadera fiesta del atletismo con la disputa del Maratón Internacional de Buenos Aires. Considerada la prueba de 42.195 metros más convocante de América Latina, esta edición marcó un nuevo récord de participantes con 14.231 corredores que cruzaron la línea de llegada. En ese marco multitudinario y de altísimo nivel competitivo, el pergaminense Martín Baccarelli protagonizó un positivo debut en la distancia al cronometrar un tiempo neto de 2 horas, 45 minutos y 15 segundos (tiempo oficial de 2h. 50m. 43s.), registro que lo catapultó al puesto 109 de la clasificación general.

El atleta del equipo Control G Running, bajo las directivas del entrenador Mariano García, venía de dar un aviso contundente en julio, cuando en el Medio Maratón de San Juan mejoró su mejor marca personal en 21K (1h. 12m. 08s.) y culminó sexto en la general. Aquella sólida preparación en suelo cuyano rindió sus frutos el domingo, permitiéndole plasmar un estreno de elite en la distancia madre del atletismo de fondo.

“Una experiencia hermosa” En diálogo con LA OPINION, Baccarelli compartió sus sensaciones tras su primer 42K: "La verdad que fue una experiencia hermosa, una carrera también linda, una distancia que es muy respetable, pero la verdad que es un proceso que volvería a pasarlo, repetiría tanto al proceso del maratón como la carrera".

Pese a su muy buen registro, el pergaminense demostró su mentalidad competitiva y autocrítica al analizar el desenlace de la carrera: "La verdad que me quedé con ganas de llegar entero a la llegada, de llegar más armado, de estar fuerte en los kilómetros esenciales, como son a partir del 30, a partir de ahí se me fueron los ritmos bastante lejos, pero la verdad que estoy para vivirlo de nuevo, para hacerlo de nuevo, para enfocarme nuevamente al 100%, ahora teniendo idea de lo que es correr un maratón".

De cara a lo que viene, el corredor de Control G Running no duda en redoblar la apuesta: "Ojalá se me dé una segunda oportunidad con esta carrera, ahora a cerrar el año con las pocas carreras que quedan y el año que viene enfocarme a tener este maratón como uno de los objetivos principales y a mejorar, porque hay mucho potencial de mí para dar, hay mucho potencial de Mariano (García) para seguir exprimiendo, así que tengo toda mi fe en él, toda la fe en mí y a meterle porque tengo ganas de más".

Nutrida presencia pergaminense La competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con una destacada cantidad de atletas locales que representaron a Pergamino y a sus respectivos grupos de entrenamiento, destacándose varios debuts en la mítica distancia: De Control G Running (Entrenador: Mariano García): 109° Martín Baccarelli – 2h. 45m. 15s. (debutante) y 894° Daniel Sala – 3h. 09m. 18s.

De Hernán García Running Team (HGRT): El grupo encabezado por Hernán García contó con una numerosa delegación local en línea de llegada, resaltando la marca de Héctor Franco bajando la barrera de las 3 horas y los debuts de Julieta Mercado, Enzo Paceantreli y Guillermo Bocanera: 447° Héctor Franco – 2h. 59m. 16s; 3.250° Martín Paredes – 3h. 38m. 55s; 5.705ª Julieta Mercado – 3h. 58m. 57s. (debutante); 6.868° Enzo Paceantreli – 4h. 07m. 32s. (debutante); 7.741° Pablo Martínez – 4h. 14m. 12s; 8.249ª Ana Laura Cantelmi – 4h. 18m. 17s; 8.319ª Romina Farías – 4h. 18m. 51s; 8.535ª Cecilia Gauna – 4h. 20m. 33s; 8.536ª Natalia Maluenda – 4h. 20m. 33s; 8.622° Cristian Hernández – 4h. 21m. 20s; 9.108° Guillermo Bocanera – 4h. 25m. 40s. (debutante); 9.204° Matías Giaccone – 4h. 26m. 41s; 9.936° Alejandro Librandi – 4h. 33m. 20s; y 11.407° Esteban Guerrero – 4h. 48m. 23s.

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RCC (Ramiro Cabrera Coach): tres atletas entrenador por Ramiro Cabrera cumplieron con positivas actuaciones: 1.207° Gabriel Morán Venesio – 3h. 14m. 37s; 2.851° Nildo Villca – 3h. 34m. 43s; y 4.442ª Silvina Capdevila – 3h. 49m. 59s.