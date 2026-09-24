Detuvieron a un sujeto por el robo de una moto y recuperaron el vehículo en un descampado del barrio La Cañada

> Detuvieron a un sujeto por el robo de una moto y recuperaron el vehículo en un descampado del barrio La Cañada

Policiales

La Brigada Motorizada de la Policía Local y el GTO de la Comisaría Tercera detuvieron a un sujeto acusado de sustraer una Yamaha XTZ 125 de una vivienda.

La Brigada Motorizada de la Policía Local (UPPL) y efectivos del GTO de la Comisaría Tercera detuvieron este jueves a un sujeto de 29 años acusado de sustraer una motocicleta Yamaha XTZ 125 de la vereda de un domicilio de calle Pico al 1400. El vehículo fue localizado horas después en un descampado cercano al barrio La Cañada.

Robo de una motocicleta El procedimiento se inició a partir de una denuncia radicada durante la madrugada de este jueves, luego de que el propietario de la motocicleta advirtiera la sustracción del rodado que había dejado en la vereda de su domicilio.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hecho ocurrió en inmediaciones de calle Pico al 1400. El damnificado, Martín Ezequiel Funes, de 39 años, logró advertir posteriormente, mediante la revisión de registros de cámaras de vigilancia, la secuencia en la que un sujeto se habría llevado la motocicleta.

Se trata de una Yamaha XTZ 125, de color negro, que al momento de la sustracción se encontraba sin la patente colocada. A partir de la denuncia, se inició una investigación por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, con intervención de la UFI y J Nº 7.

Cámaras y tareas investigativas A partir de las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia y de las tareas desarrolladas por los investigadores, los efectivos lograron avanzar en la identificación del sospechoso señalado como presunto autor material del hecho.

La investigación contó con la participación conjunta de personal de la Brigada Motorizada de la UPPL y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera, que realizaron distintas diligencias para establecer el recorrido efectuado luego de la sustracción y determinar dónde había sido trasladada la motocicleta.

El análisis de las cámaras de seguridad resultó relevante para orientar las actuaciones y permitió a los investigadores establecer distintos puntos vinculados con el desplazamiento del sujeto y el vehículo sustraído.

Detención en calle Artigas Como resultado de las tareas investigativas, alrededor de las 13:10 de este jueves, los efectivos localizaron al sospechoso en inmediaciones de Artigas y Mandarino.

En ese lugar procedieron a la aprehensión de Tomás Mauricio Banfi, de 29 años, señalado en las actuaciones como presunto autor material de la sustracción. Según informaron fuentes policiales, al momento de la intervención llevaba puesta la vestimenta que habría utilizado durante el hecho registrado por las cámaras.

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La aprehensión se concretó luego de las tareas coordinadas entre la Brigada Motorizada de la Policía Local y el GTO de la Comisaría Tercera, en el marco de la investigación judicial en curso.

Recuperaron la Yamaha XTZ En paralelo con la localización del sospechoso, los investigadores lograron encontrar la motocicleta Yamaha XTZ 125 que había sido denunciada como sustraída.

El rodado se encontraba en un descampado ubicado en cercanías del barrio La Cañada, donde fue hallado y posteriormente secuestrado por los efectivos policiales para incorporarlo a las actuaciones judiciales.

La recuperación de la motocicleta permitió completar una de las principales diligencias buscadas desde el inicio de la investigación, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias precisas en las que se produjo la sustracción y el posterior abandono del vehículo.

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Interviene la Fiscalía 7 La causa quedó en manos de la UFI y J Nº 7 del fiscal Fernando D´Elío, que deberá determinar los pasos procesales correspondientes respecto del sujeto aprehendido.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y contempla las evidencias reunidas a partir de la denuncia, los registros de las cámaras de vigilancia, las tareas investigativas desarrolladas por los efectivos y el secuestro de la motocicleta.