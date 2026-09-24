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San Pedro: Las Escuelas Deportivas Municipales se destacaron en competencias nacionales e internacionales

Atletas locales participaron del Nacional U16 de San Luis y del torneo internacional de taekwondo en Paraguay, con medallas de oro para la delegación sampedrina.

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24 de septiembre de 2026 a las 03:38 p. m.
Las Escuelas Deportivas Municipales continúan registrando una destacada participación en competencias de nivel nacional e internacional.
Foto: notisanpedro.com.ar

Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro tuvieron una destacada participación en competencias nacionales e internacionales. Las delegaciones de atletismo y taekwondo representaron a la ciudad en distintos escenarios, con experiencias de crecimiento deportivo y resultados importantes, entre ellos cuatro medallas de oro obtenidas en un torneo internacional disputado en Paraguay.

Atletismo de San Pedro en el Nacional U16

Las atletas Lola Gómez e Inés Morosini, acompañadas por la profesora Luli Dalinger, participaron del Campeonato Nacional U16 de Atletismo que se desarrolló en la provincia de San Luis.

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Las jóvenes lograron acceder a la competencia luego de posicionarse de manera destacada en el ranking nacional de la categoría U16, a pesar de pertenecer a una división menor. De esta manera, pudieron medirse con deportistas de todo el país y sumar una importante experiencia dentro de su formación deportiva.

El certamen estuvo condicionado por las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas. A pesar de estas dificultades, ambas representantes sampedrinas completaron su participación y también disfrutaron de una experiencia particular fuera de lo estrictamente deportivo, al tener la posibilidad de conocer la nieve.

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Desde el área municipal remarcaron además el acompañamiento permanente de las familias, cuyo respaldo resulta fundamental para que los jóvenes puedan participar en este tipo de competencias.

La Escuela de Atletismo participó de CEF Corre

La actividad del atletismo municipal también tuvo presencia local durante el último fin de semana. Las categorías Mini e Iniciación Juvenil participaron el pasado domingo de la octava edición de la competencia denominada “CEF Corre”.

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Los representantes de la Escuela Municipal de Atletismo participaron en las distancias de 2 y 5 kilómetros, en una jornada que reunió a deportistas, familiares, amigos y profesores.

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La propuesta permitió que los jóvenes continúen sumando experiencias competitivas y compartan una actividad deportiva junto a quienes acompañan su crecimiento dentro de las escuelas municipales.

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Taekwondo sampedrino logró cuatro medallas de oro en Paraguay

La Escuela Municipal de Taekwondo, dirigida por el profesor Federico Cabrera, también tuvo una destacada actuación fuera del país. La delegación sampedrina participó del Torneo Internacional de Taekwondo W.T., realizado en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, en la República del Paraguay.

La participación terminó con cuatro medallas de oro para San Pedro. Jerónimo Mario, Priscila Palacios, Geraldine Gómez y Jeremías Casco se consagraron en sus respectivas participaciones y regresaron a la ciudad con preseas doradas.

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Los representantes locales tuvieron la posibilidad de enfrentarse con exponentes de distintos puntos del continente, en una competencia que significó una nueva experiencia internacional para los integrantes de la Escuela Municipal de Taekwondo.

Los resultados obtenidos en San Luis y Paraguay reflejan el trabajo que realizan las Escuelas Deportivas Municipales y el acompañamiento de profesores y familias para sostener la participación de los jóvenes sampedrinos en competencias de distintos niveles.

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