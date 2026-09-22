Avanza la investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio en el barrio Santa Julia

> Avanza la investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio en el barrio Santa Julia

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La principal hipótesis que investiga la Fiscalía N° 6 es que el hombre habría disparado contra la mujer y luego se habría quitado la vida.

22 de septiembre de 2026 a las 11:44 a. m.

22 de septiembre de 2026 a las 11:44 a. m.

Un hombre de 85 años y una mujer de 41 fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda ubicada en Muratore al 3100, en Pergamino. El hallazgo se produjo este lunes 21 de septiembre, alrededor de las 19:45, y dio lugar a una investigación judicial encabezada por el fiscal Fernando Pertierra, titular de la Fiscalía N° 6.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ismael Pereyra, de 85 años, y María Rosa Correa, de 41, quien hace poco se había mudado a convivir con el adulto mayor.

El morador hacía poco que se había instalado en esa vivienda y con el correr de los días se mudó la mujer, a quien conocían con el apodo de Cuqui.

De acuerdo con las primeras pruebas reunidas en la escena y los elementos incorporados a la investigación, la principal hipótesis apunta a que Pereyra habría efectuado un disparo con una escopeta calibre 14 contra Correa, provocándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, el hombre habría utilizado la misma arma para dispararse en la cabeza, ocasionándose la muerte.

No obstante, desde la Fiscalía remarcan que se trata de una línea investigativa que aún debe ser corroborada mediante las pericias pendientes.

Una vivienda cerrada y sin signos de violencia Al momento del hallazgo, el domicilio de Muratore 3167 se encontraba cerrado, con las llaves colocadas del lado interno de la puerta. Los investigadores no detectaron signos de violencia en los accesos ni indicios evidentes de una pelea o un altercado previo.

Los cuerpos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego y, según las primeras observaciones, no se habrían detectado otras lesiones externas.

Por el estado de los cadáveres, se estima que el hecho podría haber ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo, aunque la data precisa de los fallecimientos deberá establecerse mediante los estudios forenses correspondientes.

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Una nota manuscrita y una relación reciente Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores encontraron en uno de los bolsillos de la ropa de Pereyra una nota manuscrita con características de despedida.

Según los primeros análisis, el escrito podría indicar una decisión de quitarse la vida. La nota no contendría referencias negativas hacia María Rosa Correa ni mencionaría conflictos o problemas relacionados con ella.

En cuanto al vínculo entre ambos, se estableció que Correa había comenzado a frecuentar la vivienda de Pereyra aproximadamente dos meses atrás y que llevaba alrededor de un mes instalada en el domicilio.

Pericias y declaraciones para esclarecer el episodio La Fiscalía N° 6 dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir las circunstancias en que se produjeron ambas muertes.

Personal de Policía Científica realizó tareas de relevamiento y preservación de la escena, mientras que los investigadores avanzan con la toma de declaraciones testimoniales a familiares y a las primeras personas que llegaron al lugar.

También se aguardan los resultados de las autopsias, las pericias sobre el arma de fuego y los estudios de dermotest, entre otras diligencias, que permitirán establecer con mayor precisión la mecánica de los disparos y acreditar los distintos extremos de la investigación.