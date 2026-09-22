Dos muertos en el barrio Santa Julia: investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en un departamento

> Dos muertos en el barrio Santa Julia: investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en un departamento

Policiales

Una mujer de alrededor de 50 años y un hombre de 85 fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda de Muratore al 3100 en la noche de este lunes y llevarían tres días de fallecidos.

La Policía y la Fiscalía investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en un departamento del barrio Santa Julia, donde fueron encontrados fallecidos un adulto mayor y una mujer. Los cuerpos presentarían varios días de evolución y fueron hallados en avanzado estado de descomposición. El fiscal Fernando Pertierra interviene en el lugar.

Un adulto mayor de 85 años y una mujer de alrededor de 50 años, cuya edad todavía no pudo ser establecida con precisión, fueron encontrados sin vida durante la noche de este lunes en un departamento del barrio Santa Julia. En forma preliminar, la investigación apunta a un posible homicidio seguido de suicidio, aunque la Fiscalía trabaja para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El hallazgo se produjo en el interior de una vivienda ubicada en el sector de departamentos que los integrantes de la pareja habrían comenzado a ocupar recientemente. De acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, ambos llevarían al menos tres días fallecidos, circunstancia que habría provocado un avanzado proceso de descomposición de los cuerpos.

Homicidio seguido de suicidio La principal hipótesis que manejan los investigadores, de acuerdo con los indicios reunidos inicialmente en la escena, es que el adulto mayor habría efectuado un disparo de arma de fuego contra la mujer y posteriormente se habría quitado la vida.

El arma de fuego habría sido encontrada dentro del inmueble y quedó incorporada a las actuaciones para establecer si fue utilizada en los hechos. La presencia del arma constituye uno de los elementos que deberán ser analizados por los peritos para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

No obstante, al tratarse de las primeras horas de la investigación, la mecánica del episodio y las circunstancias que rodearon las muertes permanecen bajo análisis. La Fiscalía deberá aguardar los resultados de las pericias y de las autopsias para determinar de manera fehaciente las causas de los fallecimientos.

Investigación El fiscal Fernando Pertierra, titular de la UFI Nº 1 de Pergamino, se hizo presente en el lugar para supervisar las primeras medidas investigativas. También trabajan efectivos policiales y especialistas de Policía Científica, quienes realizan un relevamiento exhaustivo del departamento.

Seguí leyendo San Nicolás El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: cuánto salen las entradas y qué promociones hay

Los peritos desarrollan distintas tareas destinadas a preservar y documentar la escena, levantar evidencias y determinar la ubicación de los cuerpos, el arma y otros elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

Según trascendió de manera preliminar, los vecinos del sector habrían señalado que la pareja residía allí desde hacía poco tiempo. El inmueble sería un departamento ubicado al frente de una vivienda familiar, por lo que la presencia de los fallecidos en el lugar no habría sido advertida durante varios días.

Pericias para esclarecer el caso La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, la identidad y edad precisa de la mujer, el vínculo que mantenía con el adulto mayor, el momento aproximado de los fallecimientos y la secuencia en la que se produjeron las muertes.

También serán determinantes los estudios realizados por los especialistas de Policía Científica y las autopsias, que permitirán establecer las causas de muerte y aportar elementos objetivos para confirmar o descartar la hipótesis de homicidio seguido de suicidio.

El procedimiento se desarrollaba durante la noche de este lunes bajo la supervisión del fiscal Pertierra, mientras los investigadores procuraban reunir todos los elementos necesarios para reconstruir lo sucedido dentro del departamento del barrio Santa Julia.