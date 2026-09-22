Robo en barrio Kennedy: una familia denunció el ingreso a una vivienda y posteriores intimidaciones

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Un robo en barrio Kennedy fue denunciado por una familia tras el ingreso a una vivienda y la sustracción de electrodomésticos, herramientas y otros elementos.

Un robo en barrio Kennedy fue denunciado por una familia luego de que allegados a la propietaria encontraran violentados los accesos de una vivienda ubicada sobre calle Colodrero, entre Juan Bosco y Güiraldes. Además, tras la denuncia, integrantes de la familia manifestaron haber recibido amenazas e intimidaciones que ahora son investigadas.

Robo en barrio Kennedy

El hecho fue descubierto cuando personas vinculadas con la propietaria concurrieron al inmueble y observaron que delincuentes habían violentado distintos accesos para ingresar. Según la denuncia, los autores rompieron un portón de chapa y también dañaron una puerta reja ubicada en la parte trasera de la propiedad.

Una vez dentro de la vivienda, sustrajeron una importante cantidad de pertenencias, entre ellas electrodomésticos, herramientas y distintos elementos que se encontraban en el inmueble.

Entre los objetos denunciados como robados figuran dos garrafas de 10 kilogramos, una de color verde y otra amarilla; un lavarropas semiautomático marca Drean; un ventilador turbo Intelplast y una cámara de seguridad TP-Link Tapo C200.

También fueron denunciados como sustraídos tirantes de madera, herramientas utilizadas para trabajos de albañilería, entre ellas un hacha, una maza, una cuchara y un nivel, además de una bomba centrífuga, ventanas de aluminio, sillas y cascos.

Intimidaciones tras el robo A partir de la denuncia por el robo, la situación habría adquirido otro nivel de conflictividad. De acuerdo con lo manifestado por integrantes de la familia, posteriormente comenzaron a recibir presiones e intimidaciones que atribuyeron a personas allegadas a quienes consideran vinculados con el hecho.

Según consta en la presentación realizada ante las autoridades, las presuntas agresiones incluyeron piedrazos contra el frente de la vivienda y situaciones de amedrentamiento en la vía pública.

La familia sostuvo además que habría recibido presiones para que cesaran las publicaciones realizadas en redes sociales y desistieran de continuar con las acciones judiciales iniciadas a partir del robo.

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Estas circunstancias fueron incorporadas a las actuaciones y deberán ser corroboradas mediante las medidas de prueba que disponga la Justicia. Hasta el momento, se trata de hechos denunciados por los integrantes de la familia y la investigación se encuentra en desarrollo.

Cámaras tras el robo La denuncia inicial fue radicada en la Comisaría Segunda de Pergamino y posteriormente tomó intervención la fiscalía que se encontraba de turno.

Entre las medidas solicitadas para avanzar en el esclarecimiento del robo se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad particulares existentes en el sector y de los domos pertenecientes al sistema de monitoreo municipal.

Los investigadores buscan establecer si los registros audiovisuales permiten identificar movimientos de personas o vehículos en las inmediaciones de calle Colodrero, Juan Bosco y Güiraldes durante el período en el que se habría producido el ingreso al inmueble.

El análisis de esas imágenes podría aportar elementos para reconstruir la secuencia del robo, determinar cómo ingresaron los autores y establecer eventualmente hacia dónde se dirigieron después de sustraer las pertenencias.

Investigación por robo La causa permanece abierta y contempla tanto la investigación del ingreso a la propiedad y la sustracción de los elementos denunciados como las posteriores situaciones de intimidación referidas por los integrantes de la familia.

En este tipo de investigaciones, las autoridades deben reunir pruebas que permitan establecer la identidad de los responsables y determinar si existe una vinculación entre el robo y los episodios posteriores denunciados.