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Balearon a un joven en el barrio Tupac Amaru: recibió un disparo de escopeta en el tobillo

El episodio ocurrió este domingo al mediodía en Larrea y Timoteo Apuyan, en el barrio Tupac Amaru. La víctima, de 21 años, fue trasladada al Hospital San José.

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21 de septiembre de 2026 a las 11:11 p. m.
Balearon a un joven en el barrio Tupac Amaru: recibió un disparo de escopeta en el tobillo
La Policía asistió al joven baleado y una ambulancia lo trasladó al Hospital San José.Foto: LA OPINION

Un joven de 21 años fue trasladado este domingo al Hospital San José de Pergamino luego de recibir un disparo en un tobillo durante un episodio registrado en el barrio Tupac Amaru. Según declaró ante la Policía, el ataque ocurrió cuando se cruzó en la vía pública con otro individuo, con quien mantenía un conflicto reciente.

Disparo en Tupac Amaru

El hecho se registró alrededor de las 13:00 en inmediaciones de Larrea y Timoteo Apuyan, en el barrio Tupac Amaru. Personal policial concurrió al lugar luego de recibir un aviso a través del sistema de emergencias 911 y tomó contacto con la víctima.

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El joven fue identificado como HVO, de 21 años, quien manifestó ante los efectivos que había mantenido un cruce en la vía pública con MB. De acuerdo con su declaración, el otro individuo habría efectuado un disparo con una escopeta que impactó en la zona del tobillo.

La situación se habría producido en el marco de un conflicto reciente entre ambos. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

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La Policía asistió al joven baleado y una ambulancia lo trasladó al Hospital San José. — LA OPINION

Herido en Tupac Amaru

Luego de la intervención policial, se solicitó la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El personal sanitario asistió al joven y posteriormente dispuso su traslado al Hospital San José para recibir atención médica.

La lesión fue registrada inicialmente como consecuencia de un disparo de arma de fuego. En las actuaciones intervino además un médico de Policía, quien deberá establecer las características y entidad de la herida.

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Investigación por abuso de armas

La causa fue caratulada inicialmente como “Abuso de armas” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino.

Como parte de las primeras medidas investigativas se dispuso la recepción de declaraciones testimoniales, la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la realización de las demás diligencias de rigor destinadas a reconstruir lo sucedido.

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Los investigadores procuran establecer con precisión la secuencia del enfrentamiento, determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y avanzar sobre la eventual participación del individuo señalado por la víctima.

La causa se encuentra en etapa inicial y las actuaciones incorporadas hasta el momento corresponden a la intervención policial y al relato efectuado por el joven herido. Las circunstancias denunciadas deberán ser corroboradas durante el avance de la investigación judicial.

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