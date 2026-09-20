La explosión de un aerosol sería lo que le habría provocado graves quemaduras a los niños de 9 años

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Policiales

Los dos niños de 9 años que sufrieron quemaduras tras la explosión de un aerosol en una cantera se encuentran internados en el Hospital Garrahan.

Dos niños de 9 años sufrieron quemaduras de consideración tras la explosión de un aerosol en una cantera cercana al barrio Tupac Amaru, donde habían concurrido durante la tarde del viernes. Tras ser asistidos en el Hospital San José, fueron derivados al Hospital Garrahan para recibir atención especializada.

El episodio se produjo durante la tarde del viernes en una cantera ubicada en las inmediaciones del barrio Tupac Amaru, hasta donde los dos niños, Samuel Marquez y Elías Berrondo, ambos de 9 años, habían concurrido junto con otras personas para arrojar basura, de acuerdo con lo relatado posteriormente por familiares.

Según la reconstrucción que realizaron los allegados a los niños, mientras se encontraban en el lugar se habría producido la explosión de un aerosol inflamable al entrar en contacto con fuego. El incidente provocó que ambos sufrieran quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el torso y el rostro.

La mecánica exacta del accidente deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, la explicación sobre el contacto del aerosol con el fuego surge del relato de los familiares de los niños, quienes fueron los primeros en conocer las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

Quemaduras en la cantera Luego del incidente, los dos niños regresaron a sus respectivos domicilios. Ante la gravedad de las lesiones que presentaban, sus familiares decidieron trasladarlos por sus propios medios hasta la guardia pediátrica del Hospital San José de Pergamino.

El ingreso de los pacientes al centro asistencial permitió que recibieran las primeras atenciones médicas y que se evaluara la magnitud de las quemaduras provocadas por el episodio ocurrido en la cantera.

La complejidad de las lesiones llevó a los profesionales de la salud a considerar necesario un traslado a un centro pediátrico especializado. Por ese motivo, desde Pergamino se iniciaron las gestiones para conseguir camas disponibles y garantizar que ambos pacientes pudieran continuar su atención en una institución con capacidad específica para el tratamiento de este tipo de lesiones.

Traslado al Hospital Garrahan Las autoridades sanitarias locales coordinaron las acciones necesarias para concretar la derivación de los dos niños al Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Debido a la necesidad de realizar el traslado con la mayor celeridad posible y evitar un viaje terrestre prolongado, se articuló con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la utilización de vuelos sanitarios.

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La logística requirió una operación especial debido a que se trataba de dos pacientes que debían ser trasladados en forma separada. De acuerdo con la información conocida, una misma aeronave realizó dos vuelos hacia el aeródromo provincial de Pergamino durante la jornada del sábado para concretar las derivaciones.

El primer aterrizaje se produjo alrededor de las 5:00 del sábado en la pista del aeródromo pergaminense. Luego de completar las tareas necesarias para el embarque del primer paciente, la aeronave partió aproximadamente a las 7:00 con destino al Aeroparque Jorge Newbery, desde donde se concretó el traslado terrestre hasta el Hospital Garrahan.

Posteriormente, el mismo avión regresó a Pergamino para realizar el segundo traslado. El aterrizaje en el aeródromo provincial se produjo alrededor de las 11:00 y, una vez cumplido el procedimiento correspondiente, la aeronave volvió a despegar aproximadamente a las 12:30 con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Tratamiento para las quemaduras Una vez concretadas las derivaciones, ambos niños quedaron internados en el Hospital Garrahan, donde reciben atención médica especializada por las lesiones sufridas.

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La derivación al centro pediátrico de referencia responde a la necesidad de contar con profesionales y recursos especializados para abordar la evolución de las quemaduras, particularmente por las zonas del cuerpo afectadas y la consideración de las lesiones que motivaron el traslado.

Los familiares permanecen atentos a la evolución de los pacientes mientras se desarrollan las primeras intervenciones y tratamientos en el centro asistencial porteño.

El accidente generó preocupación entre los allegados y vecinos del barrio Tupac Amaru, especialmente por la corta edad de los dos niños y por la necesidad de que fueran trasladados fuera de Pergamino para continuar con la atención médica.