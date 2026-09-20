El grupo literario Hojarasca invita a recibir la primavera con poesía

Cultura

Este 21 de septiembre, Hojarasca celebrará la llegada de la primavera con poesía, aunque no podrá reunirse junto al “Monolito al Poeta” debido a las obras que se realizan en la plaza 25 de Mayo.

Como cada primavera, el grupo literario Hojarasca –que en octubre cumple 50 años de vida- se prepara para recibir una de las estaciones más esperadas del año con aquello que mejor la representa: la poesía. Este lunes 21 de septiembre, la propuesta volverá a convocar a quienes quieran celebrar la llegada de la nueva estación a través de las palabras, aunque esta vez no será posible hacerlo en el tradicional punto de encuentro junto al “Monolito al Poeta”.

La imposibilidad de reunirse en ese espacio responde a las obras municipales que se están llevando adelante en la plaza 25 de Mayo. Pero la circunstancia no impedirá que la poesía vuelva a ocupar un lugar central en esta celebración que, año tras año, busca darle la bienvenida a la primavera desde una mirada sensible, esperanzadora y profundamente ligada a la palabra.

Por eso, desde Hojarasca proponen que cada persona encuentre su propio espacio para celebrar: el patio, la puerta de su casa, la vereda, un balcón o cualquier rincón donde sea posible detenerse un momento, leer un poema y “versificar” la llegada de la primavera.

La invitación recupera, de algún modo, el espíritu de aquellas experiencias compartidas durante la pandemia, cuando las restricciones obligaron a buscar nuevas formas de encuentro y expresión. En esta oportunidad, la propuesta vuelve a poner el acento en la posibilidad de celebrar desde donde cada uno esté, haciendo de la poesía un puente capaz de unir las distintas voces.

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“Palabras de alegría, de esperanza, con sostenido de amor”, es el espíritu que propone Hojarasca para esta nueva primavera, convencida de que la estación llegará igualmente para regalar sus colores y renovar los días.