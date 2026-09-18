> Por anticipado, Pergamino celebrará este sábado la llegada de la primavera

Pergamino

La Dirección de Juventud organiza un festejo en el Parque Belgrano. Desde las 13:00 y hasta las 18:00, habrá música, folklore, cumbia, artistas jóvenes, Feria Estudiantil, glitter, sorteos, regalos y propuestas para compartir al aire libre.

La llegada de la primavera tendrá en Pergamino una celebración especialmente pensada para los jóvenes. Este sábado, el Parque Belgrano se convertirá en escenario de una jornada al aire libre organizada por la Dirección de Juventud de la Municipalidad, con música, espectáculos, feria estudiantil, artistas locales y distintas propuestas para disfrutar de una tarde de encuentro.

La actividad comenzará a las 13:00 y se extenderá hasta las 18:00 aproximadamente, con el escenario y el sonido ubicados en el sector del parque frente a avenida Yrigoyen. La propuesta combinará diferentes expresiones artísticas y culturales, con el objetivo de generar un espacio abierto para compartir con amigos, acompañar a los jóvenes artistas de la ciudad y celebrar el Día de la Primavera.

La música tendrá un lugar central durante toda la jornada. Habrá dos grandes bloques, uno dedicado al folklore y otro a la cumbia, además de la participación de artistas jóvenes que tendrán la posibilidad de mostrar su trabajo frente al público.

Folklore y nuevos artistas en el escenario Una de las características de la celebración será la presencia de jóvenes músicos locales que están dando sus primeros pasos y que tendrán un espacio para presentar sus repertorios. La intención de la Dirección de Juventud es que el escenario no solo reúna artistas con trayectoria, sino que también permita visibilizar a quienes comienzan a transitar el camino de la música.

“Queremos que los chicos que recién empiezan también tengan su espacio. Que puedan mostrar su talento, que los acompañen sus familias y amigos, y que todos podamos conocer lo que están haciendo los artistas jóvenes de nuestra ciudad”, explicó Gabriel “Chino” Pereyra, director de Juventud.

El folklore tendrá un protagonismo especial a través de una nueva edición de los Bailecitos, una propuesta que suma música y danza tradicional a la celebración primaveral. La elección del género responde también al interés que despierta entre numerosos jóvenes de Pergamino.

“El folklore está incluido porque es una actividad que le gusta a los chicos, hay mucho que ver en folclore, hay muchas juventudes. Porque les gusta el folclore, entonces, sumamos”, señaló Pereyra.

Así, durante el primer bloque musical diferentes artistas jóvenes subirán al escenario para compartir sus propuestas con familiares, amigos y quienes se acerquen al Parque Belgrano.

Gabriel Pereyra, director de Juventud brindó detalles de la celebración. — PERGAMINO AL DIA La cumbia también tendrá su lugar La segunda parte de la jornada estará dedicada a la cumbia, con la participación de artistas que cuentan con llegada entre el público joven. Entre ellas se destaca Madeleine, quien formará parte de la propuesta musical de hoy.

El último show está previsto alrededor de las 17:00, por lo que la celebración tendrá durante buena parte de la tarde música en vivo, baile y distintas alternativas para permanecer en el espacio verde y disfrutar de la jornada.

La intención es que la música atraviese todo el festejo, con una programación que permita reunir géneros diferentes y, al mismo tiempo, ofrecer un escenario para los nuevos talentos de la ciudad.

Una Feria Estudiantil Otro de los grandes atractivos será la Feria Estudiantil, que contará con la participación de estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de Pergamino.

Los jóvenes tendrán a disposición distintos stands para mostrar y comercializar sus producciones. Entre las propuestas habrá ropa de feria americana, accesorios, stickers y otros objetos realizados por los propios estudiantes. También se sumará una oferta gastronómica con budines, pasta flora, tortas materas, panchos y otras alternativas.

“Es el clásico formato, los chicos llevan para vender feria americana, accesorios, stickers, todo lo que hacen ellos, digamos, con sus manos”, explicó Pereyra.

La feria formará parte de una propuesta más amplia y permitirá que los estudiantes tengan un espacio de participación dentro del festejo. A los stands se sumarán propuestas de decoración, glitter, sorteos, premios y regalos.

“Estamos preparando todo con mucho entusiasmo. Son alrededor de 30 voluntarios que vienen trabajando en la decoración y en cada detalle para que los jóvenes tengan un lugar para encontrarse y disfrutar”, agregó el funcionario.

Glitter, sorteos y una tarde para compartir La celebración también tendrá diferentes alternativas recreativas destinadas a acompañar la propuesta musical. Habrá un stand de glitter, sorteos, regalos y distintas sorpresas que se conocerán durante la jornada.

Los artistas jóvenes emergentes también tendrán su espacio, en una apuesta por generar una vidriera para las expresiones culturales de las nuevas generaciones. Música, danza, emprendimientos, arte y recreación confluirán así en un mismo lugar.

La propuesta busca que el Parque Belgrano se transforme durante varias horas en un punto de encuentro para los jóvenes y sus familias, con actividades que permitan disfrutar de una tarde al aire libre y celebrar la llegada de una nueva estación.

Una celebración pensada para el encuentro La primavera comenzará oficialmente el 21 de septiembre, pero Pergamino anticipará la celebración con una jornada que tendrá a los jóvenes como principales protagonistas.