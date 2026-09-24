Un adolescente de 13 años conducía una moto robada

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Un adolescente de 13 años fue interceptado por la brigada motorizada de la Policía Local en el barrio Quinta Mastrángelo cuando circulaba en una motocicleta denunciada como robada pocas horas antes en el barrio General San Martín.

Un adolescente de 13 años fue interceptado por la Policía Local en el barrio Quinta Mastrángelo cuando circulaba en una motocicleta denunciada como robada pocas horas antes en el barrio General San Martín. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Motorizada de la UPPL y tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Robo de moto El hecho que originó el procedimiento policial ocurrió durante la noche del martes en el barrio General San Martín. De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente, Juan Matheu, de 26 años, había dejado estacionada su motocicleta Keller DM A290NNL sobre la vereda de Mustabsky al 400.

Según consta en la denuncia, alrededor de las 23:00 el propietario dejó el rodado en el lugar y, al salir nuevamente pocos instantes después, advirtió que la motocicleta ya no se encontraba allí.

La denuncia fue caratulada como hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.

El propietario indicó además que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, un elemento que podría resultar de utilidad para establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y determinar quiénes participaron del hecho.

Moto robada recuperada Pocas horas después de la denuncia, durante la noche del miércoles, integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía Local realizaban tareas preventivas en el barrio Quinta Mastrángelo.

Alrededor de las 21:30, los efectivos interceptaron en la intersección de Nelly Pujol y Florida a un adolescente de 13 años que circulaba en una motocicleta.

Al verificar el rodado, los policías establecieron que se trataba de la Keller DM A290NNL que había sido denunciada como sustraída durante la noche anterior en el barrio General San Martín.

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De esta manera, el procedimiento permitió recuperar la motocicleta y poner en conocimiento de la Justicia la situación del adolescente que se encontraba circulando con el vehículo denunciado.

Intervención del Fuero Juvenil Debido a que se trata de un adolescente de 13 años, intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, que dispuso las actuaciones correspondientes.

El adolescente fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las diligencias del procedimiento y posteriormente permaneció demorado en un centro de contención local hasta que fue retirado por sus padres, de acuerdo con lo informado por fuentes policiales.

La actuación quedó registrada por personal de la Comisaría Primera, mientras que la motocicleta recuperada quedó vinculada a la investigación iniciada a partir de la denuncia del propietario.

El procedimiento de la Brigada Motorizada de la Policía Local se produjo en el marco de las tareas preventivas que desarrolla la fuerza en distintos sectores de Pergamino y permitió localizar un vehículo pocas horas después de haber sido denunciada su sustracción.