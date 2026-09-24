Recuperaron una moto robada al identificar a un adolescente de 14 años que la conducía en el bario Mastrángelo

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Policiales

La motocicleta había sido sustraída durante la mañana en avenida Florencio Sánchez al 200. Fue localizada horas después en barrio Mastrángelo.

La Policía Local recuperó este miércoles una motocicleta que había sido sustraída en la vía pública en Pergamino y aprehendió horas después a un adolescente de 14 años que circulaba con el rodado. El procedimiento se inició tras un alerta al 911 y finalizó en el barrio Mastrángelo.

Robo de moto El episodio comenzó alrededor de las 9:10, cuando personal policial fue convocado a avenida Florencio Sánchez al 200, a partir de un llamado recibido en el servicio de emergencias 911 que advertía sobre la sustracción de una motocicleta.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del rodado, una mujer de 40 años, quien manifestó que había dejado estacionada su motocicleta frente al lugar donde trabaja.

Se trata de una Motomel de 110 centímetros cúbicos, dominio A035TNL, que permanecía estacionada en el exterior cuando fue sustraída.

La damnificada radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría Primera de Pergamino, dependencia que quedó a cargo de las actuaciones iniciales por el hecho, caratulado como hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública.

Cámaras tras el hurto A partir de la denuncia se dio intervención a los investigadores y se contempló el análisis de las cámaras de seguridad municipales, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y determinar el recorrido posterior de la motocicleta.

La investigación quedó bajo intervención de la Justicia y se realizaron las actuaciones correspondientes para procurar la localización del vehículo.

Horas más tarde, el trabajo policial permitió avanzar sobre la recuperación del rodado.

Aprehensión en barrio Mastrángelo Alrededor de las 16:45, personal de la Brigada Motorizada de la Policía Local (UPPL) realizaba tareas preventivas en inmediaciones de 11 de Septiembre y Nelli Pujol, en el barrio Mastrángelo.

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En ese lugar, los efectivos identificaron a un adolescente de 14 años que circulaba a bordo de una motocicleta que posteriormente fue establecida como la misma que había sido denunciada como sustraída durante la mañana.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del menor y al secuestro del rodado, que quedó vinculado a la investigación iniciada horas antes.

El adolescente fue trasladado y permaneció demorado en el centro de contención local hasta el arribo de sus padres, quienes finalmente se hicieron cargo del menor.

Interviene la Justicia juvenil Por tratarse de un adolescente de 14 años, tomó intervención la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Daniel Aguilar.

Desde la dependencia judicial se dispusieron las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación por la sustracción de la motocicleta.

La Policía Local completó las actuaciones de rigor y dio intervención a la Comisaría Primera de Pergamino, donde se inició la causa por el hurto agravado del vehículo dejado en la vía pública.