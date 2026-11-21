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Luego de confirmar que Bonja sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante la victoria frente a Central Entrerriano, el “Equipo de la Ciudad” oficializó este sábado la llegada del pívot de 28 años y 2,07 metros para el resto de la Liga Argentina.

La alegría y el desahogo que significó haber cortado la racha adversa de cinco caídas iniciales dejaron paso rápidamente a una noticia inesperada para Pergamino Básquet. Tras confirmar en la tarde de este viernes la grave lesión ligamentaria sufrida por el interno Martín Bonja, la dirigencia del “Equipo de la Ciudad” actuó con celeridad en el mercado y en la mañana de este sábado oficializó la incorporación del pívot ecuatoriano Jordan Cárdenas para afrontar lo que resta de la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina.

El infortunio que alteró los planes del conjunto conducido técnicamente por Julián Pagura se produjo el pasado miércoles en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, durante la victoria por 82 a 68 frente a Central Entrerriano de Gualeguaychú -el primer festejo de la temporada para el elenco local-. Cuando restaba un minuto para el cierre del tercer cuarto, Bonja sufrió una dolencia en su rodilla derecha que lo obligó a retirarse del rectángulo de juego.

Realizados los estudios médicos correspondientes, la institución dio a conocer este viernes el parte oficial que confirmó el peor diagnóstico: la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión que demandará una prolongada etapa de recuperación y que margina de la competencia a quien venía siendo uno de los pilares del equipo en este tramo inicial del certamen.

“Desde Pergamino Básquet queremos hacerle llegar todo nuestro acompañamiento y apoyo en este momento, deseándole mucha fuerza para afrontar esta etapa de recuperación. Sabemos de su compromiso y sus ganas, y estamos seguros de que contará con el cariño y el respaldo de toda la familia de Pergamino Básquet”, expresó la institución a través de un comunicado.

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Rápida respuesta en el mercado Ante la sensible baja en una zona neurálgica de la cancha y la exigencia inmediata del calendario, la dirigencia de Pergamino Básquet aceleró las gestiones junto al cuerpo técnico para cubrir una vacante y no dar ventajas físicas cerca del cesto. Así, pocas horas después de conocerse el parte médico, en la mañana de este sábado se anunció formalmente el arribo de Jordan Cárdenas como flamante refuerzo.

El pívot nacido en Ecuador, de 28 años y 2,07 metros de altura, aportará talla, presencia física y juego interior en reemplazo de Bonja. Su adaptación a la categoría cuenta con un aval importante, ya que conoce de cerca el básquetbol argentino tras sus recientes pasos por Independiente de Oliva, en la Liga Nacional, y por Colón de Santa Fe, precisamente en la Liga Argentina. Además, arriba con rodaje luego de desempeñarse en el club Jorge Guzmán de su país natal, institución con la que disputó la última edición de la Liga Sudamericana.