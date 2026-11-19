San Nicolás: club Regatas visita a River Plate y buscará prolongar su buen momento en la Liga Argentina

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San Nicolás

El equipo de San Nicolás jugará este miércoles desde las 21 en Capital Federal. Llega con un registro de cinco triunfos y dos derrotas en la Conferencia Sur.

Regatas de San Nicolás afrontará este miércoles un nuevo compromiso por la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21, visitará a River Plate en Capital Federal, en un encuentro que reeditará la final por el ascenso de la última Liga Federal, en la que el conjunto porteño se impuso por 2 a 0. El Náutico intentará sumar otra victoria para consolidarse entre los protagonistas de la Conferencia Sur.

Regatas llega en alza y buscará otro triunfo como visitante El conjunto dirigido por Pablo Dastugue atraviesa un buen comienzo de temporada y acumula cinco victorias en siete presentaciones. El partido ante River será su cuarto compromiso consecutivo fuera de casa, después de una exigente gira por la provincia de Entre Ríos.

En esa recorrida, los nicoleños consiguieron triunfos frente a Tomás de Rocamora, en Concepción del Uruguay, y La Unión, en Colón, mientras que cayeron ante Central Entrerriano, en Gualeguaychú.

Como local, Regatas también viene mostrando una buena imagen. Su única derrota en La Ribera fue frente a Deportivo Norte de Armstrong, mientras que el domingo consiguió una trabajosa victoria ante Ciclista Juninense por 96 a 92, en tiempo suplementario.

En ese encuentro tuvo un buen estreno el estadounidense Elías Cave, quien llegó para reemplazar al lesionado Benjamín Levato. El extranjero fue uno de los puntos destacados del equipo junto a Maurice Walton, Matías Acosta, Tomás Rossi y Juan Manzano.

Pese al triunfo, el Náutico volvió a mostrar algunas dificultades, especialmente por las pérdidas de pelota. Por eso, deberá corregir esos aspectos si pretende conseguir un resultado positivo en su visita a Núñez.

River Plate busca cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas El equipo dirigido por Agustín Bajz atraviesa un presente diferente. Después de ganar sus tres primeros partidos de la temporada, sufrió cuatro derrotas consecutivas y buscará recuperarse ante su público.

River también debió afrontar algunas bajas importantes. Antes del inicio del campeonato perdió por lesión al alero Genaro Lorio, una de sus figuras durante la campaña que le permitió conseguir el ascenso. Además, Felipe Pais solamente pudo disputar tres encuentros hasta el momento.

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De la temporada anterior continúan en el plantel el base Juan Pablo Venegas, el alero Alejo Digón y el pivote Agustín Aprea, además de los juveniles Carranza, Penacino, Fazzini y Kelman.

Para esta edición de la Liga Argentina se incorporaron Máximo Milovich, Juan Cruz Conte Grand, Joaquín Cardona y Agustín Pantano, quien regresó a la institución después de su paso por Ferro de General Pico.

El Millonario había comenzado con dos victorias en Mar del Plata y otra en Colón, pero luego perdió frente a Rocamora, La Unión, Ciclista Juninense y Pico FC.

Así está Regatas en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur El encuentro tendrá importancia para ambos equipos, que necesitan sumar para mejorar sus ubicaciones en una Conferencia Sur que presenta una tabla muy pareja.

Regatas ocupa el tercer puesto con 12 unidades, producto de cinco triunfos y dos derrotas en siete partidos. Comparte esa línea con Gimnasia de La Plata, mientras que Centenario de Venado Tuerto lidera con 15 puntos.

River Plate, por su parte, se encuentra octavo con 10 unidades, tras conseguir tres victorias y sufrir cuatro caídas en sus siete presentaciones.