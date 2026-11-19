De la gloria en Tandil al 5 a 0 de hace un año: el historial de Douglas frente a Olimpo

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En la antesala de la ida de las semifinales de la Reválida del Federal A, que se jugará el domingo en el “Miguel Morales”, un repaso por los cruces oficiales. Aunque el aurinegro ostenta una mínima ventaja, el “Rojinegro” se hace fuerte en Pergamino con solo una derrota en siete partidos.

Con la ilusión renovada al máximo tras la heroica clasificación conseguida en Chivilcoy, Douglas Haig se alista para afrontar una parada decisiva en su camino hacia el ansiado regreso a la Primera Nacional. El próximo domingo 22, a partir de las 17:00, el “Fogonero” recibirá en el estadio “Miguel Morales” a Olimpo de Bahía Blanca por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

Empujado por el envión anímico de un plantel que supo reconstruirse en la adversidad y el respaldo de un pueblo rojinegro que promete alentar en gran números desde las tribunas, el “Fogonero” saldrá a protagonizar un choque de gigantes del interior de la provincia de Buenos Aires -respaldado por su historia en el Nacional B frente a un “Aurinegro” de extenso recorrido, también en Primera División-, reeditando aquellas viejas batallas que ambos animaban desde las épocas de los antiguos Regionales.

Apenas un año después de haberse cruzado en los cuartos de final de la edición pasada de la Reválida, el destino vuelve a ponerlos cara a cara, esta vez a un paso de la gran final. Con desventaja deportiva y la obligación de definir la llave en el estadio “Roberto Carminatti”, el conjunto de Hernán Medina sabe que hacerse fuerte en casa resultará vital para viajar con respaldo al sur bonaerense.

Historial parejo y dos hitos imborrables Según el repaso estadístico realizado en el programa La Gloria o Devoto (LA OPINION Play y FM 105.1), Douglas Haig y Olimpo se enfrentaron en 15 oportunidades a lo largo de la historia oficial, con una leve ventaja para los bahienses: seis triunfos de Olimpo, cinco victorias del “Rojinegro” y cuatro empates.

Sin embargo, cuando la lupa se posa exclusivamente sobre los siete encuentros disputados en Pergamino, la balanza se inclina con claridad hacia el dueño de casa, que acumula tres festejos, tres igualdades y apenas una caída. Esa única derrota en el “Miguel Morales” data del 9 de diciembre de 2012, por la fecha 18 de la Primera B Nacional 2012/2013, cuando la visita se impuso por 2 a 0 con goles de Sánchez Sotelo y Villanueva. Tras aquel duelo pasaron casi 13 años sin enfrentamientos hasta el reencuentro de la temporada pasada.

Dentro de esa rica historia común sobresalen dos capítulos dorados para el pueblo “Fogonero”: La gloria eterna en Tandil (1986): El duelo más trascendental entre ambos se escribió el 14 de junio de 1986 en el Estadio Municipal de Tandil. Tras repartirse triunfos como locales en la Final de la Liguilla Provincial clasificatoria (2-1 en Pergamino el 8 de junio), jugaron un tercer partido desempate en terreno neutral. Allí, el equipo conducido por Juan Miguel Echecopar venció 1 a 0 con un gol de Daniel Castro a los 39 minutos del complemento y conquistó su histórico primer ascenso para inaugurar el flamante Nacional B.

La goleada de 2025: El antecedente inmediato invita a la ilusión. El 9 de noviembre de 2025, por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A, Douglas aplastó 5 a 0 a Olimpo en Pergamino en una tarde consagratoria de Gonzalo Baglivo (autor de tres tantos), completando la goleada Muriel Orlando y Santiago Gutiérrez. Una semana después, el 16 de noviembre, volvió a ganarle 1 a 0 en Bahía Blanca con otro grito del “Sapito” Gutiérrez para redondear un global de 6 a 0.

Todos los cruces en Pergamino: 08/06/1986 (Final Liguilla Provincial): Douglas Haig 2 - Olimpo 1.

27/08/1989 (Nacional B 89/90): Douglas Haig 1 - Olimpo 0.

11/11/1997 (Nacional B 97/98): Douglas Haig 3 - Olimpo 3.

04/04/1998 (Nacional B 97/98 - Permanencia): Douglas Haig 1 - Olimpo 1.

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03/04/1999 (Nacional B 98/99): Douglas Haig 1 - Olimpo 1.

09/12/2012 (B Nacional 12/13): Douglas Haig 0 - Olimpo 2.