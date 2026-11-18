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El autor del heroico 2 a 2 ante Gimnasia de Chivilcoy analizó en La Gloria o Devoto la clasificación de Douglas Haig a las semifinales de la Reválida del Federal A, valoró la fortaleza anímica del plantel para reponerse de los momentos adversos y anticipó la serie frente a Olimpo.

A los 39 minutos del segundo tiempo en el estadio "José María Paz", con un jugador menos tras la expulsión de Nicolás Canela y la obligación de convertir para no despedirse de la temporada, Joaquín Castellano capturó un rebote del arquero Nicolás Dormisch y desató el festejo. Ese tanto selló el heroico 2 a 2 ante Gimnasia de Chivilcoy (3 a 2 en el global) y depositó a Douglas Haig en las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Dos días después de la epopeya, el volante dialogó con el programa La Gloria o Devoto, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1, donde repasó las sensaciones de una tarde inolvidable.

LA ENTREVISTA COMPLETA A JOAQUIN CASTELLANO

"Es una semana linda para disfrutar. Recién ahora voy cayendo y me doy cuenta de la repercusión que tuvo este gol. En el momento los chicos me cargaban porque el festejo fue medio frío, quizás no tomaba dimensión de lo que estaba haciendo, pero después vi que salió en muchos lados y cómo se logró la clasificación jugando con uno menos", confesó el futbolista oriundo de Rafaela, a quien dentro del plantel apodan “Tati”.

Consultado sobre el valor personal de esta conquista, no dudó en ubicarla en lo más alto de su paso por la institución: "Sin duda es el más importante que me ha tocado convertir hasta acá en Douglas".

Del golpe a la reacción El trámite en Chivilcoy había comenzado torcido con el cabezazo de Marcos Salvaggio en la primera etapa y pareció sentenciarse a los 49 segundos del complemento con el tanto de Ezequiel Morales. Castellano vivió ese fatídico arranque del segundo tiempo desde afuera, mientras se dirigía a realizar los movimientos precompetitivos.

"Me estaba yendo caminando con el 'profe' hacia la zona de entrada en calor, me di vuelta para mirar la jugada y me encuentro con el nueve de ellos mano a mano. Fue un golpe durísimo, desde afuera daba la sensación de que se terminaba el sueño", recordó. Sin embargo, el rápido descuento de Mariano Mauri a los 9 minutos -instantes antes de que el técnico Hernán Medina mandara a la cancha al propio Castellano y a Robertino Seratto- cambió el semblante del equipo: "Descontar rápido te da otra energía en la cabeza después de semejante golpe. Fue clave para mantener la ilusión sabiendo que faltaba mucho por delante".

Más allá de aquel pasaje adverso y del malestar lógico en el entretiempo por irse en desventaja, el mediocampista aseguró que el plantel sentía que podía vulnerar al conjunto local. "Desde el arranque sabíamos que a este equipo lo podíamos lastimar mucho si encontrábamos pases por abajo. Ellos por momentos se cierran, pero si les movés la pelota dejan espacios. Desde que entré sentí que haciendo un buen juego por abajo los podíamos dominar, y nos pudimos sentir cómodos", explicó.

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Reconstrucción grupal La actualidad del "Fogonero", instalado entre los cuatro mejores de la Reválida y con la ilusión intacta de pelear por el ascenso a la Primera Nacional, contrasta con las dudas que rodeaban al equipo meses atrás tras quedar al margen de la pelea por el primer ascenso y sufrir tropiezos que habían desgastado el vínculo con el público.

"En el camino hubo golpes duros, como el partido con Juventud Antoniana acá o el empate anterior contra Gimnasia, acompañados por una irregularidad en el funcionamiento que nos fue quitando la ilusión del principio de año. La gente no confiaba, pero nosotros sí porque sabemos el plantel y la competencia interna que tenemos", remarcó Castellano, quien destacó el carácter para dejar en el camino a rivales complejos como El Linqueño, Villa Mitre y el propio elenco chivilcoyano: "Cuando no funcionan los once de entrada, tenemos cinco, seis o siete afuera con partidos en el lomo y experiencia que están preparados para afrontar lo que toque".

Esa feroz competencia interna es la que hoy lo tiene aguardando su oportunidad entre los relevos, un rol desde el cual se ha transformado en una pieza revulsiva determinante en los segundos tiempos, aportando frescura, asistencias y goles. Fiel a su estilo autocrítico, el rafaelino reconoció que no fue sencillo asimilar la salida del equipo titular.

"Uno siempre quiere arrancar de entrada, sobre todo en estos partidos, y al no estar en el once te sentís medio relegado. Me costó todo este tiempo que no pude ser titular porque venía sumando muchos minutos, pero hay que hacer autocrítica, respetar las decisiones del técnico y saber que los compañeros están en un buen momento", reflexionó con madurez. Y agregó: "Hay que apoyar con buena energía desde donde toque. Pude ayudar con goles y asistencias entrando desde el banco, y eso me devuelve la motivación y la ilusión".

El deseo cumplido: se viene Olimpo Al momento de la entrevista radial aún no estaba confirmado el cuadro de semifinales y las posibilidades marcaban un cruce ante Kimberley de Mar del Plata o frente a Olimpo de Bahía Blanca. Planteada la disyuntiva, Castellano no esquivó la pregunta y dejó en claro su preferencia antes de conocer el desenlace, inclinándose justamente por el rival que finalmente tendrá el "Rojinegro" -con el primer chico disputándose en el estadio "Miguel Morales" de Pergamino-.