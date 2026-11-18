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El 18 de noviembre de 1918, un grupo de trabajadores ferroviarios puso en marcha un sueño que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes símbolos deportivos de Pergamino. A 108 años, el Rojinegro celebra una historia atravesada por conquistas, desafíos y una identidad que permanece intacta.

Hay historias que nacen casi sin imaginar hasta dónde pueden llegar. La de Douglas Haig comenzó hace 108 años, lejos de las grandes tribunas y de las luces del fútbol nacional, pero con una pasión que ya entonces empezaba a echar raíces en Pergamino. Un grupo de trabajadores del Ferrocarril Central Argentino decidió fundar un club para participar de los campeonatos locales. Lo que nació como una iniciativa de aquellos ferroviarios terminó convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad de toda una ciudad.

El 18 de noviembre de 1918 quedó marcado como el punto de partida. Para obtener el consentimiento de la empresa ferroviaria, los impulsores del proyecto recurrieron a su jefe, Ronald Leslie, quien aceptó acompañar la iniciativa con una condición: que la institución llevara el nombre del mariscal británico Douglas Haig. Así nació el Club Atlético Ferrocarril Central Argnetino General Douglas Haig, con los colores rojo y negro que, desde entonces, se transformarían en una bandera.

Los primeros pasos llegaron rápidamente. En 1919 comenzó a participar de competencias futbolísticas y, un año después, se afilió oficialmente a la Asociación Deportiva, donde conquistó su primer campeonato. Los títulos de 1922, 1923 y 1924 fueron consolidando a una institución que empezaba a construir su lugar en el deporte pergaminense.

Incluso su nombre atravesó una historia particular. Durante un período, por disposiciones que buscaban castellanizar las denominaciones extranjeras, el club pasó a llamarse Bartolomé Mitre. Sin embargo, aquella modificación no logró echar raíces en el sentimiento de sus asociados. Una nueva asamblea restituyó el nombre original. Porque algunas cosas, especialmente cuando forman parte de una identidad colectiva, no se cambian tan fácilmente.

Con el paso de las décadas, Douglas fue creciendo y construyendo su camino. El barrio Acevedo fue testigo de sus primeros capítulos, mientras que el estadio Miguel Morales, inaugurado en 1977 y bautizado en homenaje a uno de los dirigentes más importantes de su historia, se convirtió en el escenario de innumerables jornadas de fútbol, alegrías y frustraciones.

Pero hubo una fecha que marcó un antes y un después: 1986. Después de una campaña histórica y de superar a Olimpo de Bahía Blanca en una definición disputada en Tandil, el Fogonero consiguió por primera vez el ascenso al Nacional B. Aquel gol de Daniel Castro, a los 39 minutos del segundo tiempo, abrió las puertas de una nueva dimensión futbolística y llevó el nombre de Pergamino a los principales escenarios del ascenso argentino.

La aventura en la segunda categoría se extendió durante trece temporadas consecutivas. Vendrían después tiempos difíciles, descensos y reconstrucciones, pero también nuevas conquistas. En 2010, Douglas se consagró campeón del Torneo Argentino B y recuperó su lugar en el Argentino A. Dos años más tarde, volvió a escribir una página dorada: ganó el Undecagonal Final de la temporada 2011/2012 y consiguió nuevamente el ascenso a la B Nacional.

Cada etapa dejó sus protagonistas, sus partidos inolvidables y sus propias marcas. Porque la historia de un club no se construye únicamente con los trofeos que descansan en una vitrina. También está hecha de los viajes interminables, las tribunas repletas, las tardes de cancha, los abrazos después de un gol y la fidelidad de quienes estuvieron incluso cuando los resultados no acompañaron.

A 108 años de aquella reunión de trabajadores ferroviarios, Douglas Haig sigue siendo mucho más que un equipo de fútbol. Es una camiseta que atraviesa generaciones, una pasión que identifica a miles de pergaminenses y una historia que se sigue escribiendo cada vez que la pelota vuelve a rodar en el Miguel Morales.

El tiempo pasó, cambiaron los protagonistas y los escenarios, pero hay algo que permanece: el sentimiento rojinegro. Porque aquel sueño que comenzó entre ferroviarios encontró en Pergamino una multitud dispuesta a hacerlo propio.

108 años después, el Fogonero sigue en marcha. Y todavía tiene muchas páginas por escribir.