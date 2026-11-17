Cultura

La agrupación dirigida por el maestro Hugo Ramallo viajará con 17 cantantes para integrar una nueva edición del encuentro coral, que reunirá a formaciones de distintos puntos del país los días 21 y 22 de noviembre.

El Coro Femenino Pergamino, bajo la dirección del maestro Hugo Ramallo, será parte del encuentro “Mercedes Cante 2026”, que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Mercedes, con la participación de agrupaciones corales de diferentes localidades del país.

La delegación pergaminense estará integrada por 17 cantantes, que tendrán la oportunidad de compartir su propuesta artística y presentar un cuidado repertorio de música sacra y popular argentina y latinoamericana, en el marco de dos jornadas dedicadas al intercambio musical y al encuentro entre coreutas.

Como parte de las actividades previstas, el coro participará del Taller de Preparación de Obras, a cargo del maestro Guillermo Tesone, quien abordará la canción de cuna “The Seal Lullaby”, del compositor estadounidense Eric Whitacre. La obra será interpretada por todos los participantes en una Masa Coral, como cierre del concierto central.

La presentación tendrá lugar el sábado 21, a las 20:30, en la Catedral Metropolitana Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los escenarios principales del encuentro.

La programación continuará el domingo con un almuerzo de camaradería en el campo Doña Helena, en la localidad de Tomás Jofré, donde se realizará una despedida musical con la participación de todos los coros.

Además del Coro Femenino Pergamino, estarán presentes el Coro Virapurú y el Coro Yarawí, ambos dirigidos por la profesora Miriam Alexandre; el Coro Quetecanto, bajo la dirección del maestro Fabio Valente; y el anfitrión Coro Municipal de Cámara Ars Pulchra, que conduce Marianela Shenone.