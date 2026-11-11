¿De qué murió Marcos Camino? La principal hipótesis sobre el fallecimiento del músico

Cultura

El músico santafesino, de 76 años, fue encontrado sin vida en el estudio de grabación de la banda. Su trayectoria estuvo ligada durante más de cinco décadas al crecimiento de uno de los grupos más populares de la música tropical argentina.

La música tropical argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura emblemática de la cumbia santafesina. El acordeonista, de 76 años, fue encontrado sin vida el martes por la tarde en las instalaciones que la agrupación utiliza como estudio de grabación y espacio logístico, ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la información brindada por la Policía provincial, la principal hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento es el suicidio. El episodio salió a la luz luego de que una familiar del músico advirtiera, mediante las cámaras de seguridad, que había ingresado al galpón de la banda y que no se registraban movimientos posteriores que indicaran su salida.

Preocupada por la situación, la mujer concurrió al establecimiento acompañada por un empleado. Al ingresar, encontraron al músico sin vida y dieron inmediato aviso a las autoridades. Efectivos policiales y personal de la Policía de Investigaciones trabajaron en el lugar para llevar adelante las actuaciones y pericias correspondientes.

La noticia fue comunicada oficialmente por Los Palmeras a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de tristeza, la banda confirmó el fallecimiento y recordó la importancia de Camino en su recorrido artístico: "Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre".

Asimismo, expresaron su acompañamiento a los familiares y allegados del músico y solicitaron respeto por la intimidad de sus seres queridos, además de prudencia y responsabilidad en el tratamiento de la información. El comunicado finalizó con un agradecimiento por las numerosas muestras de afecto recibidas.

Más de cinco décadas marcando el ritmo de Los Palmeras La historia de Marcos Camino quedó estrechamente ligada a la de Los Palmeras. Su incorporación se produjo el 9 de diciembre de 1972, cuando el grupo todavía llevaba el nombre de Sexteto Palmeras. Desde aquel momento, el acordeón se convirtió en una de las marcas distintivas de una formación que terminaría trascendiendo las fronteras de Santa Fe para alcanzar reconocimiento nacional e internacional.

Junto a Rubén "Cacho" Deicas, Camino fue uno de los grandes protagonistas de la consolidación del conjunto. Durante más de medio siglo, ambos encabezaron distintas etapas de una trayectoria que dejó canciones instaladas en la memoria popular y que convirtió a Los Palmeras en un nombre imprescindible de la música tropical argentina.

Temas como "El Bombón Asesino", "La Suavecita" y "Soy Sabalero" forman parte de ese repertorio que atravesó generaciones. Esta última canción, particularmente vinculada con la identidad futbolística de Colón de Santa Fe, alcanzó una repercusión especial durante la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando la banda protagonizó una presentación que quedó entre los momentos más recordados de aquella competencia.

Su retiro de los escenarios En febrero de 2026, Camino había comunicado su decisión de alejarse definitivamente de los escenarios. A través de un video difundido en las plataformas oficiales del grupo, explicó que la determinación estaba relacionada con su edad y cuestiones de salud. También manifestó su deseo de dedicar más tiempo a su esposa y disfrutar de una etapa de mayor tranquilidad junto a su familia.

Su alejamiento se produjo después de la salida de Cacho Deicas, ocurrida en 2025, en un contexto de diferencias internas y disputas relacionadas con la conducción y la propiedad de la marca Los Palmeras.

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La muerte de Camino marca el final de una extensa etapa para una de las figuras que contribuyó a darle identidad y proyección a la cumbia santafesina.