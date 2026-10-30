Villa Ramallo: Jazmín Pennesi, la joven que recibió una distinción de la Legislatura de Santa Fe

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La licenciada en Biotecnología fue reconocida por su trayectoria académica y su labor científica. Investiga la resistencia de las bacterias a los antibióticos en la Universidad Nacional de Rosario.

Jazmín Pennesi, oriunda de Villa Ramallo, recibió un diploma de honor de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe por su destacado recorrido académico y su aporte a la investigación científica. Con un promedio de 9,45 en la Universidad Nacional de Rosario, actualmente desarrolla un doctorado centrado en uno de los principales desafíos de la salud pública: la resistencia bacteriana a los antibióticos.

El reconocimiento de la Legislatura de Santa Fe a una joven científica La distinción fue otorgada en el marco de la Resolución N.º 2230 de la Legislatura santafesina, una iniciativa que busca reconocer a jóvenes que sobresalen por sus contribuciones en diferentes áreas de la sociedad. Entre ellas se encuentran la innovación científica y tecnológica, la educación, la participación ciudadana y la promoción de los derechos humanos.

En el caso de Pennesi, la postulación fue realizada por la diputada provincial Alejandra Rodenas, quien impulsó su reconocimiento por el desempeño académico alcanzado y el trabajo que lleva adelante en el ámbito de la ciencia.

La joven de Villa Ramallo construyó una destacada trayectoria durante su formación universitaria. Se graduó como licenciada en Biotecnología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde obtuvo un promedio de 9,45, uno de los más elevados de su promoción.

Ese desempeño también le permitió recibir el premio anual Federación Josefina Prats, Dr. Edmundo Rúveda, una distinción que entrega la casa de estudios a quienes integran su cuadro de honor.

Su investigación sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos Después de completar la licenciatura, Pennesi decidió continuar su formación mediante un doctorado en Ciencias Biológicas. Actualmente desarrolla sus investigaciones en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Su trabajo científico está enfocado en estudiar cómo las bacterias responsables de distintas infecciones desarrollan mecanismos de resistencia frente a los antibióticos. Se trata de una problemática que genera creciente preocupación en la comunidad médica y científica debido a las dificultades que representa para el tratamiento de enfermedades infecciosas.

La investigación apunta a comprender los procesos biológicos que permiten a determinados microorganismos sobrevivir a la acción de los medicamentos. A partir de ese conocimiento, se busca aportar información que contribuya al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y a mejorar las herramientas disponibles para combatir las infecciones.

La resistencia antimicrobiana constituye uno de los desafíos sanitarios más importantes a nivel mundial, ya que puede reducir la efectividad de tratamientos habituales, prolongar enfermedades y limitar las alternativas para los pacientes.

Para poder dedicarse plenamente a esta tarea, la joven obtuvo una beca doctoral que le permite sostener su formación académica y desarrollar su trabajo de investigación a tiempo completo.

Formación académica, investigación y vocación docente El diploma de honor entregado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe también pone en valor otros aspectos de la trayectoria de Pennesi, más allá de sus resultados académicos y su actividad en el laboratorio.

Entre ellos se destacan su vocación docente en el ámbito universitario y su participación en congresos y encuentros vinculados con la ciencia y la tecnología, espacios que permiten compartir conocimientos, presentar avances y generar intercambios con otros investigadores.

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Su recorrido refleja el camino de una joven profesional que, después de alcanzar resultados sobresalientes durante su carrera de grado, decidió profundizar sus conocimientos y orientar su formación hacia una problemática de relevancia para la salud pública.

El reconocimiento legislativo representa también un motivo de orgullo para Villa Ramallo, localidad de la que es oriunda, y destaca el aporte de jóvenes profesionales de la región que desarrollan su actividad en instituciones científicas y académicas de referencia.