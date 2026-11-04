Pablo Rodríguez donó una obra al Jardín de Infantes Nº 909 de Juan Anchorena

Cultura

El artista visual entregó una pieza perteneciente a su serie “Sol Gris”, en la que aborda las huellas de la pandemia de Covid-19 a través de elementos vinculados con el juego y el trabajo infantil en las calles.

El artista visual Pablo Rodríguez realizó la donación de una obra al Jardín de Infantes Nº 909 de Juan Anchorena, con el propósito de que el arte forme parte del espacio educativo y se convierta en una oportunidad para generar conversaciones y reflexiones entre los niños.

La pieza pertenece a la serie “Sol Gris”, un trabajo en el que Rodríguez utiliza como referencia las clavas de aquellos chicos que jugaban y de quienes todavía hoy realizan malabares en los semáforos. A partir de ese elemento cotidiano, el artista construye una representación simbólica vinculada con uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente: la pandemia de Covid-19.

“Donar una obra no es solamente entregar un objeto para disfrutar. Es también generar conciencia”, expresa Rodríguez al explicar el sentido de esta iniciativa.

Sobre la pieza, señala: “La obra pertenece a la serie ‘Sol Gris’, en la que trabaja con las clavas de aquellos chicos que jugaban, y que todavía hoy siguen trabajando en los semáforos haciendo malabares”.

En esta composición, esos elementos adquieren otro significado y terminan representando al virus del Covid. “No es una ilustración literal, es una forma de transformar un elemento de juego y de calle en un símbolo de un tiempo que nos marcó a todos”, explica.

El arte como herramienta para construir memoria La donación tiene un propósito que va más allá de incorporar una obra al patrimonio visual de la institución. Rodríguez busca que los niños puedan acercarse a través del arte a un acontecimiento que, para muchos de ellos, pertenece a una etapa de la historia que no llegaron a experimentar conscientemente.

“Los chicos, cada vez que la vean, no solamente vean colores. Sino que vayan advirtiendo, interpretando, preguntando. Que sepan que existió una pandemia, sobre todo aquellos chicos que no la han experimentado, que eran muy pequeños o que aún no habían nacido”, sostiene.

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En ese sentido, el artista destaca la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión desde edades tempranas, utilizando las expresiones artísticas como una vía para transmitir experiencias colectivas y construir memoria.

“Es una forma más de tener memoria activa. Que el arte quede en el jardín no como adorno, sino como un disparador para hablar, recordar y pensar en lo que vivimos como comunidad”, concluyó Rodríguez.

Sobre Pablo Rodríguez Pablo Rodríguez es un artista visual de Pergamino cuya producción propone una mirada reflexiva sobre la realidad social, la memoria y las experiencias que atraviesan a las personas y las comunidades. A través de distintos lenguajes y recursos plásticos, desarrolla una obra en la que los elementos cotidianos adquieren nuevos significados y funcionan como disparadores de preguntas e interpretaciones. Su trabajo combina la exploración estética con una mirada crítica y comprometida con su tiempo.

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Entre sus últimas exposiciones individuales se destacan “Otra poética es posible”, Disgrafías (2025), en Arcimboldo Arte Contemporáneo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “Continuo despertar (entre lo existencial y lo social)” (2025), en la Casa de la Cultura de Pergamino; “No quiero ser Madi” (2024), en Balcarce Espacio Cultural, San Telmo, Buenos Aires; y “Humo” (2022), en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino.

En cuanto a su participación en muestras colectivas, durante 2025 formó parte de “Ahora, Más que Nunca 30.000”, junto al Colectivo Nadie Olvida Nada (NON), en Espacio Artemas de Pergamino, y de “Hoy más que nunca, Nunca Más”, una propuesta retrospectiva presentada también en Artemas en 2024.