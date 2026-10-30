> La Casa del Terror vuelve con tres noches de sustos y diversión

Cultura

Tras la buena respuesta del público en su primera edición, la propuesta de dFábular Producciones regresará este viernes, sábado y domingo a la Casa de la Cultura, con un recorrido interactivo que combinará personajes terroríficos, escenas ambientadas y sorpresas.

Después de la repercusión alcanzada en su primera edición, la Casa del Terror vuelve a abrir sus puertas en Pergamino con tres nuevas jornadas para quienes disfrutan del suspenso, los sobresaltos y las experiencias fuera de lo común. La cita será este viernes, sábado y domingo en la Casa de la Cultura, ubicada en General Paz 600, donde el público podrá sumergirse en una propuesta que combina miedo, entretenimiento y el espíritu de Halloween.

“Un recorrido interactivo lleno de personajes terroríficos, sustos y sorpresas que te harán temblar”, anticipan desde dFábular Producciones, a cargo de la organización, al invitar a vecinos y visitantes a animarse a atravesar esta experiencia.

Durante las tres jornadas, el espacio se transformará en un escenario especialmente preparado para generar una atmósfera inquietante. A lo largo del recorrido, los participantes se encontrarán con personajes, escenas cuidadosamente ambientadas y distintas situaciones pensadas para sorprenderlos, despertar la adrenalina y mantener la tensión hasta el final.

Horarios y entradas El recorrido estará habilitado de 18:00 a 21:00, con horarios de ingreso organizados para cada grupo, a fin de ordenar la circulación y permitir el desarrollo de la experiencia. La boletería abrirá a las 17:00 y las entradas podrán adquirirse directamente en la puerta.

Como la capacidad será limitada, desde la organización recomiendan llegar con anticipación para asegurar el ingreso.

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La actividad estará destinada a mayores de 7 años. Los niños de entre 7 y 11 años podrán ingresar de manera gratuita, siempre acompañados por un adulto.

Mucho más que terror Además del recorrido principal, la Casa del Terror ofrecerá otras propuestas vinculadas con la celebración de Halloween. Habrá stands con artículos temáticos, maquillaje terrorífico y distintas sorpresas que completarán la experiencia.

De esta manera, la iniciativa buscará convertir cada jornada en un espacio de encuentro y entretenimiento, con opciones para quienes quieran vivir el miedo desde adentro y para aquellos que prefieran disfrutar del ambiente festivo que rodea a esta celebración.