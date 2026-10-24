Marcelo Trepat: del teatro de Pergamino a los grandes escenarios nacionales

Cultura

El actor y cantante pergaminense murió a los 62 años en Villa Giardino, Córdoba. Desde sus primeros pasos en el teatro local, construyó una destacada trayectoria en los escenarios nacionales, la televisión y el cine.

Marcelo Trepat, actor y cantante nacido en Pergamino, murió a los 62 años en Villa Giardino, Córdoba, la localidad serrana donde había elegido vivir desde 2008. Su fallecimiento fue confirmado por su amiga del alma, Georgina Barbarossa, y por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió con un comunicado en el que destacó su amplia trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine.

La noticia fue confirmada por su amiga del alma, Georgina Barbarossa, y por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. — INFOBAE Aunque su carrera lo llevó a compartir escenarios con grandes figuras de la cultura argentina y a integrar elencos de obras emblemáticas, sus primeros pasos artísticos estuvieron ligados a Pergamino. Allí nació su vocación por la actuación, durante la escuela primaria, y comenzó un camino que con los años lo convertiría en un intérprete de extensa trayectoria en el espectáculo nacional.

Barbarossa lo despidió con un conmovedor mensaje en Instagram, acompañado por fotografías que recorren décadas de amistad. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, escribió la conductora. Y agregó: “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto”.

Pergamino, el lugar donde nació su vocación artística Marcelo Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino. Su vínculo con el teatro comenzó cuando todavía era un niño y asistía a clases de actuación en la Escuela Primaria Nº 22. Aquellas primeras experiencias fueron el punto de partida de una vocación que crecería durante su adolescencia, cuando se incorporó al grupo teatral dirigido por Jorge Sharry.

También estuvo vinculado al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro, un espacio que formó parte de sus primeras experiencias sobre el escenario. En ese recorrido inicial, Pergamino fue mucho más que su ciudad natal: fue el ámbito en el que empezó a descubrir y desarrollar sus condiciones para la interpretación.

Con el paso del tiempo, aquella formación temprana se proyectó hacia escenarios de mayor alcance. Su carrera profesional lo llevó a Buenos Aires y a participar de algunas de las producciones más reconocidas del teatro musical argentino, sin que su historia perdiera aquel punto de partida pergaminense.

Su trayectoria también tuvo reconocimiento en su ciudad natal. Los medios Diario LA OPINION y Canal 4 de Pergamino lo distinguieron en la Fiesta de la Cultura.

El salto al teatro musical y su participación en Drácula Marcelo Trepat, en una puesta de 2004, de la obra Te quiero sos perfecto, cambiá... — ALEJANDRO PAGNI En 1991, Trepat integró el elenco original de Drácula, el musical, la obra de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler estrenada en el estadio Luna Park, donde interpretó a Lord Arturo. Aquella producción marcó un momento importante en su carrera y el comienzo de un recorrido por grandes títulos del género.

En Mi bella dama, presentada en el Teatro Nacional, compartió elenco con Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz. En 2002 participó en El violinista en el tejado, junto a Soriano y Rita Cortese, y al año siguiente formó parte de Zorba, donde trabajó con Raúl Lavié.

También integró Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss.

Durante las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, interpretó a Cliff Bradshaw bajo la dirección de Ariel del Mastro. Compartió esa experiencia con Alejandra Radano y, posteriormente, con Karina K y Alejandro Paker. Además, trabajó junto a Pepe Soriano en Visitando al señor Green, dirigida por Santiago Doria.

En 2002 participó en Tres hermanas, puesta dirigida por Marcelo Moncarz en el ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro. Allí compartió escenario con Selva Alemán, Héctor Bidonde, Virginia Innocenti, Lydia Lamaison y Claudia Lapacó, entre otros intérpretes.

Seguí leyendo Pergamino Una tarde para abrir el corazón al Espíritu Santo: el padre Matías celebrará una misa de sanación en Pergamino

El teatro infantil y una voz ligada a María Elena Walsh El teatro para las infancias también ocupó un lugar importante en su carrera. En 1989 participó en Pulgarcito en busca de Bella Durmiente y es recordado por su actuación en La familia Frankenstein.

En Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh, interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa, con quien mantuvo una amistad que se extendió durante décadas.

En 2002 formó parte de la puesta de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, presentada en el Teatro Maipo, con dirección de Pinti y Pashkus. También aportó su voz a las canciones de Amor invisible (2003) y Amor invisible 2 (2005), junto a Paola Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes.

De reemplazante de Les Luthiers a la televisión y el cine Trepat fue reemplazante de Les Luthiers y cubrió funciones de Mundstock y Rabinovich. — INFOBAE Entre 2009 y 2012, Trepat fue reemplazante oficial de Les Luthiers. En ese período cubrió funciones actorales y vocales de sus integrantes, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en los espectáculos Lutherapia y ¡Chist!.

Su incorporación al reconocido conjunto de humor musical representó otro desafío dentro de una carrera marcada por la versatilidad, el canto y la interpretación.

En televisión, acompañó a Barbarossa en distintos ciclos, entre ellos Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. También participó en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, en el episodio “Seguro de desempleo”, además de integrar la miniserie rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), junto a Natalia Oreiro.

Seguí leyendo Deportes Juegos Bonaerenses 2026: Pergamino regresó de Mar del Plata con 26 medallas

En cine trabajó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, e integró el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. Como cantante, participó en 1998 de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y numerosos artistas.

Villa Giardino, el lugar que eligió para vivir Aunque su carrera estuvo estrechamente ligada a los escenarios y a la actividad artística de Buenos Aires, Trepat encontró en las sierras cordobesas un lugar donde desarrollar otra forma de vida.

Conoció Villa Giardino a través de sus visitas al hotel de la Asociación Argentina de Actores en la zona. Alentado por Georgina Barbarossa, compró un terreno en 1997 y, después de concluir su trabajo en Cabaret, decidió instalarse allí de manera permanente, en 2008.

Pergamino fue el escenario de sus comienzos; Villa Giardino, el lugar que eligió para vivir sus últimos años. Entre ambos puntos quedó una extensa carrera y el recuerdo de un artista que llevó su vocación desde sus primeras experiencias locales hasta escenarios de alcance nacional.