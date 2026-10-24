Juegos Bonaerenses 2026: Pergamino regresó de Mar del Plata con 26 medallas

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Tras cuatro jornadas de competencias, la delegación de Pergamino regresó este sábado luego de ubicarse en el 21° puesto del medallero general entre los 135 municipios. Con las 11 medallas del viernes redondeó una cosecha total de 10 de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

La delegación de Pergamino culminó el viernes una sobresaliente participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollaron desde el lunes en Mar del Plata. Tras cuatro intensas jornadas de competencias, los representantes del Partido -350 personas que arribaron de regreso a Pergamino este sábado por la mañana- lograron ubicarse en el 21° puesto del medallero general sobre los 135 municipios bonaerenses participantes.

El viernes, en la jornada de cierre, Pergamino tuvo un muy buen desempeño al sumar 11 medallas (4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce), lo que le permitió engrosar su cosecha total hasta alcanzar las 26 preseas: 10 de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

Las cuatro de oro del cierre La última jornada de competencias estuvo marcada por cuatro grandes consagraciones para el deporte pergaminense: Básquetbol 3x3 (Sub 16 Masculino Libre): El equipo del Club Argentino se alzó con la medalla de oro tras derrotar en la final a La Plata por 21 a 18. Por la mañana, en semifinales, había superado a Lincoln por 21 a 13. El plantel campeón estuvo integrado por Benjamín Antúnes, Bautista García Cano, Salvador Morando y Alfonso Nelli.

Bádminton (Sub 16 Single Masculino Libre): Victorio Goicoechea se adjudicó el primer puesto del podio con autoridad. En el encuentro decisivo venció al representante de General Viamonte por 2 a 0, con parciales de 21-12 y 21-8. Previamente, en la instancia de semifinales disputada por la mañana, había dejado en el camino a Benito Juárez por 2 a 0 (15-11 y 15-5).

Voleibol (Sub 18 Masculino Escolar Abierta): El representativo del Instituto Mariano Moreno de Alfonzo se consagró campeón luego de imponerse en una reñida final ante Pila por 2 a 1 (parciales de 25-20, 14-25 y 16-14). En horas de la mañana, había superado en semifinales a Coronel Suárez por un contundente 2 a 0 (25-14 y 25-11). El equipo estuvo conformado por Ramiro Villalba, Renzo Basile, Guido Ferreira, Ulises Ferreira, Ulises Marconato, Vittorio Loiacono, Bautista Masneri, Francisco Masneri, Alexander Andino y Benjamín Quereilhac.

Boccia PCD (+18 Mixto Libre BC2): Felipe Crusat volvió a subirse a lo más alto del podio y se consagró campeón provincial por segundo año consecutivo. En la final derrotó por 3 a 2 al representante de Tigre, luego de haber vencido con amplitud en semifinales a Merlo por 9 a 1.

Tres de plata de gran nivel Además de los oros, la delegación sumó tres valiosas medallas de plata en el cierre de los Juegos Bonarenses: Tenis de Mesa (Sub 18 Masculino Libre): Jerónimo Linares se quedó con el subcampeonato tras caer en la final por 3 a 1 frente al representante de Junín. En el turno matutino, Linares había asegurado su lugar en la definición al derrotar en semifinales a Morón por 3 a 0.

Atletismo (100 metros Sub 18 Libre): En la pista, la velocista Sara Favre tuvo una brillante actuación al registrar un tiempo de 12s. 40/100, marca que le valió la medalla de plata tras escoltar a la ganadora de la prueba, Julieta Telias, de Ituzaingó.

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Beach Vóley (Sub 14 Femenino Libre): La dupla conformada por Julia Seta y Camila Berayra obtuvo el segundo puesto. En la final cayeron frente a Lomas de Zamora por 2 a 0 (21-16 y 24-22), tras haberse asegurado la medalla en semifinales al superar por 2 a 0 (21-10 y 21-16) a la dupla de Tandil.

Cuatro medallas de bronce El aporte final para alcanzar las 26 medallas totales incluyó cuatro terceros puestos: Atletismo (Posta 5x80 metros Sub 14 Mixto Libre): El relevo pergaminense se subió al tercer escalón del podio tras detener el cronómetro en 51s. 80/100. Estuvo integrado por Ubaldina Lombide, Mario Nicolás Arellano, Rhiana Fernández, Maicol Arellano, Tiziano Canale y Bautista Deantoni.

Voleibol (Sub 15 Femenino Libre): El equipo del Club Comunicaciones, dirigido técnicamente por Martín Beyrne, se colgó la medalla de bronce al vencer en el partido por el tercer puesto a La Plata (Estudiantes) por 2 a 0, con parciales de 25-20 y 25-22. Por la mañana, en semifinales, habían caído ante Junín por 2 a 0 (25-19 y 25-12). El plantel estuvo integrado por Agustina Scalese, Ana Vila, Emma Raschia, Ernestina Pérez, Lucía Alippi Dalla, María Paz Barbieri, Victoria Alanis, Lua Monsalvo, Inés Marasco y Juliana Turdó.

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Fútbol PCD (PC +16 Masculino Libre): Se adjudicó el bronce tras imponerse por 2 a 0 frente a La Matanza en el encuentro por el tercer puesto, reponiéndose de la caída matutina en semifinales por 3 a 0 ante Villa Gesell. Integraron el plantel Matías Belacio, Augusto Larrondo, Franco Martín, Joaquín Mardones, Luciano Bravo y Benjamín Luna.

Básquetbol (Sub 16 Escolar): El equipo del Colegio San José cerró su participación en el tercer lugar del podio. Luego de caer por la mañana en una de las semifinales ante Lincoln por 37 a 33, se recuperó con una contundente victoria por 66 a 27 frente a Patagones en el partido por el bronce. El plantel estuvo conformado por Delfina Bas, María Brunella Rosell, Martina Illia, Inés Martínez Delorenzi, Inés Flageat, Delfina Lattanzio Villata, Milagros Tizzano, Uma Amici Barcelona, Mercedes Puigpinos y Amparo Martínez Delorenzi.