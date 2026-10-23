Por Una Sonrisa cumple 10 años y lo celebra con una jornada solidaria en Racing: la entrada es un alimento no perecedero

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Pergamino

Será este sábado desde las 18. Habrá bandas en vivo, juegos, más de 70 emprendedores y bomberos, con el objetivo de juntar alimentos para los barrios.

La asociación civil Por Una Sonrisa cumple diez años de trabajo solidario en Pergamino y lo celebrará este sábado 24 con una jornada abierta a toda la comunidad en el Club Racing, desde las 18. La entrada será un alimento no perecedero, el recurso que hoy resulta más urgente para sostener su labor en los barrios.

“El Club Racing nos ofreció el espacio, que es lo que más necesitamos para celebrar junto al pueblo de Pergamino”, explicó Natalia Bonfante, referente de la organización, en diálogo con LA OPINION. Y agregó que el aniversario funciona como excusa: “Nuestros 10 años son una excusa para celebrar junto a la gente y poder juntar alimentos”.

Qué va a haber el sábado La programación es amplia y abarca propuestas para toda la familia. Habrá bandas en vivo, ballet folclórico, un DJ, peluqueros cortando el pelo a quienes se acerquen, juegos y kermés, inflables aportados por la Cámara de Comercio, la presencia de los bomberos con la autobomba de escalera más grande, el mago Leandro Llover y más de 70 emprendedores ya confirmados.

“Va a ser una jornada hermosa para que vayan con la reposera y el mate”, describió Bonfante, quien aclaró que habrá agua caliente y fría disponible de manera gratuita.

También participarán otras instituciones que la asociación acompaña durante el año: la Granja San Camilo, organizaciones vinculadas a la discapacidad y el taller protegido. “Todos con sus causas y haciendo fuerza, porque todos necesitan de algo y nosotros también sumamos fuerzas”, señaló.

Qué alimentos se necesitan La referente precisó qué tipo de donaciones resultan más útiles, en función del trabajo que la asociación realiza cada fin de semana en los barrios: galletitas vainillas, leche en polvo —“nos sirve un montón” y es más fácil de transportar que la larga vida—, yerba para mate cocido y golosinas.

“Todo tipo de alimento que sirva para pasar una tarde y hacer una merienda con los chicos nos sirve”, resumió, y agregó que parte de lo recolectado se reparte en cada lugar que visitan.

Bonfante remarcó además un punto sobre el funcionamiento del evento: “Nosotros no manejamos dinero y es todo sin fines de lucro. Lo que hacemos es gestionar para que el principal motivo llegue, que es el alimento”. El buffet salado estará a cargo del club, cuya recaudación irá a la modificación de sus instalaciones, mientras que lo que se reúna por el buffet dulce se destinará a las meriendas que la asociación lleva a los barrios.

De un ropero a jugar en los barrios La organización, que se define como asociación civil, comenzó hace una década como un ropero destinado a las infancias, pero su trabajo fue cambiando con el tiempo. Hoy está integrada por alrededor de diez personas y cuenta con más de 50 voluntarios.

“Empezamos como roperito de ropa para ayudar a la gente y a las infancias, pero después tuvimos la necesidad de salir a los barrios”, contó Bonfante. Desde hace dos años recorren un barrio distinto cada fin de semana con juegos, pintacaritas, pelota, ropa y una merienda.

Hay una reflexión que atraviesa esa transformación y que la referente planteó con claridad: “Antes uno donaba un juguete, se lo envolvíamos en un papel de regalo, le poníamos un moño y eso nos hacía feliz. Pero cuando nos íbamos, nos íbamos pensando que muchos chicos no tenían dónde jugar con ese juguete. Entonces empezamos a decir: si vamos nosotros con nuestros juegos a jugar con ellos”.

“Si antes pedían un calzado, hoy piden comida” Consultada sobre cómo cambiaron las necesidades en diez años, Bonfante fue categórica sobre el presente: “Si antes pedían un calzado, un abrigo, hoy piden comida. Es la necesidad más importante”.

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Según explicó, el abrigo pasó a un segundo plano porque “hay mucha conciencia de ropa”, mientras que el alimento se volvió prioridad urgente. También señaló que el universo de personas asistidas se amplió: “Hoy abarcamos muchas más clases sociales, hoy la clase media también tiene muchas necesidades”.

A eso sumó otra demanda que considera igual de apremiante: “El alimento hoy es prioridad y urgencia, pero también pasar tiempo es prioridad y es urgente. Creo que hay que donar tiempo. Sé que se nos complica, hoy estamos todos muy complicados, vivimos en una continua vorágine de tiempos, pero siempre es reconfortante donar tiempo”.

Bahía Blanca, el antes y el después Entre los hitos de la década, la referente destacó la cruzada que organizaron hace dos años por las inundaciones en Bahía Blanca, cuando la empresa Metalsol les ofreció un semirremolque para trasladar donaciones.

“Cuando supieron que íbamos con el semi, mucha gente se nos unió”, recordó. Las donaciones llegaron a un merendero de esa ciudad y se repartieron casa por casa. “Eso también es importante decirlo: uno no manda, sino que uno va, lleva, lo da y pregunta qué se necesita”, subrayó, y aplicó ese criterio también a las donaciones cotidianas: “No es solamente lo que te sobra en el placard; cuando vas a ayudar a alguien, le tenés que decir qué necesitás”.

Para Bonfante, aquella experiencia marcó un punto de inflexión: “Fue un antes y un después, porque los que no nos conocían nos conocieron y saben cómo trabajamos”.

Diez años y la invitación a sumarse Al mirar el camino recorrido, la referente eligió dos palabras: “Orgullo mucho orgullo, la verdad, y gratitud”. Y cerró con una invitación: “Estamos para diez años más, y para diez años más con gente nueva también. El que se quiera sumar es bienvenido”.

Quienes deseen participar como voluntarios pueden hacerlo a través de las redes sociales de Por Una Sonrisa, donde hay un enlace que conduce al canal de WhatsApp de la organización.

La jornada será este sábado 24 desde las 18 en el Club Racing. En caso de lluvia, se pasará al sábado siguiente.



