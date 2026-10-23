El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario

Pergamino

El domingo 15 de noviembre se realizará la segunda edición de 2026 de esta iniciativa, que permite recaudar fondos para sostener el funcionamiento de la institución. Hasta entonces, se reciben muebles, electrodomésticos, herramientas, artículos del hogar y otros objetos en buen estado.

La solidaridad también puede tomar la forma de un mueble que ya no se utiliza, un electrodoméstico que encontró un nuevo destino o unas horas dedicadas a ayudar a otros. Con ese espíritu, el Taller Protegido Pergamino se prepara para celebrar la segunda edición de su Remate Solidario de 2026, una propuesta que convoca a la comunidad a participar y que representa una de las formas de recaudación de fondos fundamentales para el sostenimiento de la institución.

La cita será el domingo 15 de noviembre, desde las 10:00, en el predio ubicado en avenida Jáuregui 4480, esquina Nelly Pujol. Pero la actividad ya comenzó: el Taller tiene abierta la recepción de donaciones y necesita de la colaboración de los vecinos para reunir los artículos que saldrán a remate.

Desde la comisión directiva, encabezada por Dora Moyano, invitan a quienes tengan objetos en desuso y en buenas condiciones a darles una nueva oportunidad. Aquello que hoy ocupa un lugar en una casa puede convertirse en algo útil para otra persona y, al mismo tiempo, contribuir al trabajo cotidiano de una institución que cumple una importante función social en Pergamino.

Donar, reutilizar y ayudar El Remate Solidario tiene una doble finalidad: por un lado, ofrecer al público la posibilidad de adquirir distintos artículos a través de una propuesta que combina oportunidades y solidaridad; por otro, generar recursos para acompañar el funcionamiento del Taller Protegido.

La recepción de donaciones se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00, en la sede de la institución. Se reciben muebles, electrodomésticos, aberturas, materiales de construcción, herramientas, juguetes, artículos de bazar, cortinas, sanitarios y otros elementos que puedan tener una segunda vida. También se aceptan artículos de bijouterie, una de las novedades de esta edición.

Hay, sin embargo, una condición importante: los objetos deben entregarse en buenas condiciones. En el caso de los electrodomésticos, deben funcionar correctamente, mientras que los muebles y demás artículos tienen que encontrarse en condiciones de uso.

Desde la organización explicaron que no siempre cuentan con los recursos necesarios para reparar los elementos que reciben. Por eso, solicitan a los donantes que, antes de acercarlos, comprueben que estén en condiciones de ser utilizados.

Para consultas o para coordinar una colaboración, también está disponible el WhatsApp 2477-318040.

También se necesitan manos solidarias Para que todo esté listo, la semana previa será de intensa actividad. Entre el lunes 9 y el domingo 15 de noviembre, el equipo del Taller trabajará en la limpieza, el ordenamiento y la disposición de los artículos que formarán parte del remate.

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En ese marco, la institución convoca a personas dispuestas a donar parte de su tiempo para colaborar con los preparativos. No es necesario contar con disponibilidad durante toda la jornada: una o dos horas pueden representar una ayuda importante.

La invitación está abierta a todos aquellos que deseen aportar su trabajo y sumarse a una iniciativa que se construye con el esfuerzo compartido.

Además, el sábado 14 de noviembre, de 14:00 a 18:00, se realizará la visita previa para que los interesados puedan observar los artículos antes del remate del domingo.

Bijouterie y buffet para compartir Esta segunda edición de 2026 tendrá una novedad: por primera vez se ofrecerá una venta directa de bijouterie, con pulseras, anillos, collares y cadenas. Por ese motivo, también se reciben donaciones de este tipo de accesorios.

Como ocurre habitualmente, la jornada contará con un buffet en el que se venderán choripanes, gaseosas, tortas, pastelitos y otras cosas dulces. Quienes deseen colaborar con esta propuesta podrán acercar sus donaciones de productos dulces durante los días previos o el mismo día del evento.

Así, el Remate Solidario volverá a reunir distintas formas de participación: donar un objeto, ofrecer tiempo y trabajo, colaborar con el buffet o acercarse a comprar. Cada aporte suma y ayuda a fortalecer una institución que forma parte de la vida comunitaria de Pergamino.

Una nueva oportunidad para abrir las puertas del Taller Para Dora Moyano, el Remate Solidario trasciende la posibilidad de reunir fondos. Es también una oportunidad para que los vecinos conozcan de cerca la institución, a las personas que la integran y el trabajo que allí se desarrolla cada día.