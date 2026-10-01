“Sumando Compromiso”: otro camión de plástico PET partió del Taller Protegido

Pergamino

Un nuevo cargamento de botellas de plástico PET salió este jueves desde el Taller Protegido de Pergamino con destino a Misiones. Fueron 5.700 kilos de envases transparentes que fueron recolectados en las campanas naranjas, clasificados, aplastados y enfardados por los operarios.

Este jueves, alrededor del mediodía, un nuevo camión dejó las instalaciones del Taller Protegido de Pergamino cargado con plástico PET, dando continuidad a una tarea que se sostiene desde hace una década a través del Programa “Sumando Compromiso”.

En esta oportunidad, el vehículo transportó 5.700 kilos de plástico PET cristal, denominación que reciben las botellas transparentes, que fueron preparadas por los operarios del Taller a partir de los envases que la comunidad deposita en las campanas naranjas distribuidas en distintos puntos de la vía pública.

El cargamento tuvo como destino la provincia de Misiones, completando así un nuevo paso dentro de un circuito que comienza con un gesto cotidiano de los vecinos y termina convirtiéndose en material recuperado y, al mismo tiempo, en un recurso económico para la institución.

Desde que “Sumando Compromiso” comenzó a implementarse en Pergamino, en 2016, son numerosos los camiones que han partido desde el Taller Protegido como resultado de este trabajo sostenido.

Un día de “cosecha” para el Taller Cada vez que un camión completa su carga y sale desde la institución, el momento adquiere un significado especial para quienes forman parte del Taller Protegido.

La presidenta de la comisión directiva, Dora Moyano, explicó que la salida de cada cargamento es motivo de celebración y también una oportunidad para reconocer el aporte de quienes hacen posible que el circuito funcione.

“Cada vez que sale un camión nos gusta decir que tuvimos un día de cosecha”, expresó Moyano.

La definición resume el trabajo cotidiano de los operarios, que reciben las botellas, las clasifican y preparan el material para su posterior traslado. Pero también contempla el aporte previo de toda la comunidad, que es la encargada de colocar los envases en los lugares destinados específicamente a su recolección.

Por eso, desde la comisión directiva hicieron extensivo el agradecimiento a los vecinos que participan del programa y, particularmente, a quienes depositan las botellas en las campanas naranjas.

Una cadena que comienza en la comunidad “Sumando Compromiso” funciona a partir de una cadena en la que intervienen diferentes actores y cuyo primer eslabón está en cada vecino que decide separar sus residuos.

Desde el Taller Protegido remarcaron la importancia de que las botellas de plástico sean colocadas específicamente en las campanas naranjas, ya que ese gesto permite que los envases puedan ingresar posteriormente al circuito de recuperación.

Luego de la recolección, intervienen los empleados de Higiene Urbana del Municipio, quienes trasladan las botellas hasta las instalaciones del Taller Protegido.

Allí comienza la tarea de los operarios: los envases son clasificados, aplastados y enfardados, quedando preparados para completar el proceso y ser cargados en los camiones que finalmente trasladan el material.

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De esta manera, una botella que podría convertirse simplemente en un residuo vuelve a incorporarse a un circuito productivo mediante el trabajo articulado entre los vecinos, el Municipio y el Taller Protegido.

Cuidar el ambiente y sostener una institución El programa tiene una doble importancia para el Taller Protegido. Por un lado, representa una acción concreta vinculada con el cuidado del ambiente, ya que permite recuperar y darle un destino al plástico PET que se genera cotidianamente. Pero, además, la comercialización de este material constituye una de las formas de recaudación económica con las que cuenta el Taller Protegido para sostener su actividad diaria.

Así, detrás de cada camión que parte hay mucho más que miles de kilos de plástico: existe un trabajo que comienza en las calles de Pergamino, continúa con la tarea de los trabajadores municipales y se completa con la labor de los operarios del Taller.