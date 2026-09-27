Paula Bustos: “Si Javier Martínez me pide que sea candidata a intendente, lo voy a aceptar”

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Pergamino

La diputada provincial aseguró que no se considera candidata a suceder a Javier Martínez y que su intención es completar su mandato legislativo. Sin embargo, dejó abierta una puerta decisiva: si el intendente entiende que debe encabezar el oficialismo en 2027, aceptará el desafío.

27 de septiembre de 2026 a las 07:00 a. m.

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Aunque todavía falta para que llegue el momento de las definiciones y ninguna candidatura está formalmente planteada, la sucesión de Javier Martínez empieza a ganar espacio en la agenda política de Pergamino. Y en ese escenario apareció una definición que inevitablemente alimentará el debate sobre quién podría representar al actual oficialismo municipal en las elecciones de 2027.

La diputada provincial María Paula Bustos aseguró que no se siente candidata a intendente y que, en principio, pretende completar su mandato en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, inmediatamente dejó abierta una posibilidad que políticamente tiene peso propio: si Javier Martínez le pide que encabece la propuesta electoral del espacio, aceptará.

“No me considero candidata”, afirmó Bustos durante una extensa entrevista en el programa Fuera de Página, en el streaming de LA OPINION. Pero al profundizar sobre su futuro político fue categórica: “Si él (Javier Martínez) me pide ser candidata a intendente, lo voy a aceptar”.

La declaración cobra relevancia por el momento en que se produce. Martínez transita su tercer período consecutivo al frente del Municipio y viene manifestando públicamente que no pretende volver a competir por la Intendencia. En agosto señaló que trabaja en la conformación de un equipo que pueda garantizar la continuidad de su proyecto político más allá de su figura. Por eso, aunque todavía no existen candidaturas formalizadas, la pregunta acerca de quién encabezará ese proceso de sucesión ya está instalada.

Bustos forma parte del proyecto de Martínez desde sus comienzos. Fue concejal y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados bonaerense, donde actualmente integra el bloque PRO y representa a la Segunda Sección Electoral. Su mandato vigente se extiende hasta 2029.

“Formamos un equipo junto a Javier. Él confió en mí en 2015 para ser concejal y después para ser diputada”, recordó. Y reconoció que dentro del mismo espacio existen otras figuras con condiciones para asumir el desafío.

Para Bustos, después de tres mandatos consecutivos y de haber construido el actual esquema político local, Martínez tendrá un peso determinante en esa decisión. “Tiene todo el derecho de elegir quién debería ser su sucesor o el candidato de la lista”, expresó.

Su preferencia personal, aclaró, sería continuar en la Legislatura. “A mí me gustaría terminar mi mandato como legisladora provincial para no dejar temas inconclusos”, explicó. Pero volvió a colocar la decisión política por encima de ese deseo: si el intendente considera, por mediciones, estrategia o necesidades del espacio, que debe competir por la Municipalidad, acompañará esa definición.

Marita Conti, una eventual rival La conversación abrió inevitablemente otro interrogante. Del otro lado del escenario político local podría aparecer María de los Ángeles “Marita” Conti, dirigente históricamente vinculada al massismo y con una extensa trayectoria en la política pergaminense.

Tampoco Conti es hoy candidata a intendente. Por lo tanto, cualquier confrontación entre ambas pertenece exclusivamente al terreno de las hipótesis. Pero si las definiciones futuras terminaran colocándolas al frente de sus respectivos espacios, Pergamino podría encontrarse ante un escenario singular: dos mujeres disputando la conducción del Municipio.

Consultada sobre su relación con Conti, Bustos separó claramente el vínculo personal de las diferencias políticas.

“Me llevo muy bien con Marita Conti, la adoro y me parece una excelente persona”, afirmó. Inmediatamente marcó la distancia que existe entre ambas: “Tenemos ideales políticos totalmente diferentes; ella está en el espacio de Sergio Massa”.

La eventual competencia, entonces, no estaría atravesada por una confrontación personal, al menos según la mirada expresada por Bustos, sino por dos pertenencias y concepciones políticas distintas.

Por ahora se trata apenas de una fotografía posible dentro de un proceso que todavía tiene mucho recorrido. Pero las primeras piezas empiezan a moverse y la sucesión de Martínez será, inevitablemente, uno de los grandes temas políticos de Pergamino durante los próximos meses.

En contra de las reelecciones indefinidas Precisamente vinculada con esa discusión, Bustos también fijó una posición terminante frente al debate bonaerense sobre la posibilidad de volver a habilitar las reelecciones indefinidas.

“Voy a votar en negativo”, anticipó.

La legisladora sostuvo que tanto intendentes como legisladores deberían permanecer durante períodos limitados en sus cargos y luego permitir la renovación de dirigentes. Considera que la alternancia constituye un elemento necesario del sistema político y adelantó que su bloque mantendrá una posición contraria a eliminar las restricciones vigentes.

El debate volvió a instalarse este año en la Legislatura bonaerense y referentes del PRO ya manifestaron públicamente su rechazo a modificar nuevamente el régimen. En Pergamino, el propio Martínez también se pronunció sobre su sucesión y reiteró que, independientemente de lo que ocurra con la legislación provincial, no pretende buscar un nuevo mandato.

Maria Paula Bustos. — Legislatura de la Provincia de Buenos Aires El armado provincial Bustos también proyectó su mirada hacia el escenario político bonaerense.

Según expresó, la Provincia atraviesa graves dificultades en seguridad e infraestructura y consideró que el PRO y La Libertad Avanza representan dos núcleos políticos que deberían encontrar puntos de acuerdo para construir una oposición con capacidad de competir.

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En ese esquema mencionó a Diego Santilli como la figura que, dentro de su mirada política, reúne las mejores condiciones para representar ese espacio.

Se trata de una definición que muestra también dónde se ubica Bustos frente a una discusión que seguramente atravesará buena parte del próximo año: cómo se reordenarán las distintas vertientes opositoras al Gobierno bonaerense.

La “Ley André” y una pelea que continúa La entrevista también permitió conocer el estado del proyecto sobre anafilaxia que Bustos presentó luego de conocer la historia de André, el niño pergaminense que estuvo al borde de la muerte como consecuencia de una reacción alérgica extrema.

El caso había sido presentado en febrero en Fuera de Página por Gisela Raimundo, mamá del niño. A partir de aquella historia surgió una iniciativa legislativa destinada a establecer protocolos de actuación ante episodios de anafilaxia.

El proyecto ingresó a la Comisión de Salud, aunque su tratamiento encontró dificultades. Según Bustos, durante el año hubo una sola reunión de esa comisión y la iniciativa quedó trabada principalmente por las objeciones vinculadas con la disponibilidad y administración de adrenalina.

La propuesta original contemplaba que determinadas instituciones dispusieran obligatoriamente del medicamento. Esa exigencia fue uno de los puntos cuestionados y obligó a reformular el texto.

Ahora se trabaja sobre un esquema destinado particularmente a niños que ya hayan sufrido episodios de anafilaxia, tengan diagnóstico y certificado médico y concurran a establecimientos llevando su propio kit de adrenalina. El objetivo es que escuelas, clubes y otras instituciones cuenten con protocolos claros y que el personal sepa cómo actuar frente a una emergencia.

Bustos puso como ejemplo la situación del propio André, quien utiliza una identificación que advierte sobre su condición de alérgico y cuyos padres debieron realizar una autorización ante escribano para que la directora de su establecimiento pueda actuar en caso de una emergencia.

Paralelamente, adelantó que analiza otra iniciativa: incorporar un test de alergias al momento del ingreso escolar, siguiendo una lógica similar a los controles oftalmológicos y odontológicos.

La situación del Hospital Otro de los temas abordados fue el Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino, cuya situación sanitaria viene siguiendo desde hace tiempo.

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Bustos reveló que solicitó personalmente una audiencia con el ministro de Salud bonaerense para concurrir acompañada por un médico del establecimiento con quien mantiene contacto permanente.

Reconoció que se produjeron algunas mejoras, particularmente en Neonatología, donde se cubrieron cargos y hubo cambios en la conducción que, según indicó, mejoraron la relación con los profesionales.

Sin embargo, sostuvo que continúan las dificultades en la guardia pediátrica y en Pediatría en general. También señaló que durante los últimos meses comenzó a advertirse una mayor presencia del Ministerio de Salud provincial buscando subsanar algunas de esas deficiencias.

Una historia familiar ligada a la salud Hacia el final de la entrevista hubo espacio para un recuerdo personal. Bustos habló de su padre, Oscar “Cacho” Bustos, médico neumonólogo que trabajó durante años en la sala sanitaria del barrio José Hernández, establecimiento que actualmente lleva su nombre.

Antes de morir, y luego de conocer que padecía una enfermedad terminal, decidió desarrollar su tesis doctoral sobre Fiebre Hemorrágica Argentina junto al doctor Julio Maiztegui. Ambos trabajaron durante los años en que la enfermedad golpeaba con fuerza a Pergamino y la región.

Su padre no alcanzó a presentar aquella tesis, pero el trabajo quedó como parte del legado familiar. Años después, contó Bustos, uno de sus hijos —que actualmente estudia Medicina— recurrió a ese mismo material para realizar un trabajo escolar.

Fue el costado más íntimo de una entrevista que recorrió salud, gestión y actividad legislativa, pero que dejó principalmente una definición destinada a proyectarse sobre el escenario político que viene: si Javier Martínez se lo pide, será la candidata para la continuidad de la actual gestión municipal.

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