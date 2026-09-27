Vuelo sanitario: el Aeródromo provincial de Pergamino recibió una aeronave para derivar a una paciente

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Pergamino

El Aeródromo provincial de Pergamino operó este sábado un vuelo sanitario para trasladar a una paciente desde el HIGA San José hasta La Plata.

El Aeródromo provincial de Pergamino volvió a operar durante la noche de este sábado con un vuelo sanitario destinado a trasladar a una paciente desde el HIGA San José hacia la ciudad de La Plata, donde debía recibir una intervención quirúrgica de urgencia y alta complejidad. La operación requirió la coordinación del sistema SIES y del personal aeroportuario.

Vuelo sanitario nocturno El Cessna Caravan LV-WYZ aterrizó en el Aeródromo provincial de Pergamino para un vuelo sanitario hacia La Plata. — LA OPINION La aeronave, un Cessna Caravan matrícula LV-WYZ perteneciente a Aeronáutica de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, aterrizó alrededor de las 20:00 en la pista del Aeródromo provincial de Pergamino para concretar la derivación sanitaria.

La llegada del avión permitió realizar el traslado aéreo de una paciente pergaminense que se encontraba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos San José y requería continuar su atención médica en un centro hospitalario de mayor complejidad ubicado en La Plata.

De acuerdo con la información suministrada sobre el operativo, la paciente fue trasladada en una ambulancia desde el HIGA San José hasta las instalaciones del Aeródromo provincial de Pergamino. El recorrido terrestre se realizó una vez que estuvo dispuesto el dispositivo necesario para concretar la derivación.

Operativo SIES Pergamino El procedimiento contó con la participación del sistema SIES, bajo la coordinación del médico Walter Gatón, cuyos integrantes tuvieron a su cargo el traslado sanitario terrestre desde el hospital hasta el aeródromo para enlazarlo con el vuelo que llevaría a la paciente hacia La Plata.

La articulación entre el hospital, el servicio de emergencias y la infraestructura aeroportuaria permitió completar una operación que requería rapidez y coordinación, teniendo en cuenta la necesidad de que la paciente pudiera acceder en forma urgente a la atención quirúrgica indicada.

Una vez concretado el arribo de la ambulancia al Aeródromo provincial de Pergamino, se desarrollaron las tareas correspondientes para realizar el traspaso y posterior embarque de la paciente en la aeronave sanitaria.

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El Cessna Caravan LV-WYZ aterrizó en el Aeródromo provincial de Pergamino para un vuelo sanitario hacia La Plata. — LA OPINION Aeródromo Pergamino operativo El movimiento registrado durante la noche volvió a poner en evidencia la posibilidad de utilizar la infraestructura del Aeródromo provincial de Pergamino para operaciones sanitarias fuera del horario diurno. En este caso, la pista recibió al Cessna Caravan LV-WYZ aproximadamente a las 20:00.

Desde el ámbito aeroportuario destacaron que la actividad se mantiene durante las 24 horas y a lo largo de todo el año, incluyendo fines de semana y feriados, una característica que permite responder ante requerimientos vinculados con vuelos sanitarios y otras operaciones aéreas que necesitan desarrollarse durante la noche.

La disponibilidad de la pista para este tipo de vuelos constituye un recurso de importancia para el sistema sanitario regional, especialmente cuando una persona requiere ser derivada a un establecimiento ubicado fuera de Pergamino y las condiciones clínicas hacen necesario recurrir al transporte aéreo.

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El Cessna Caravan LV-WYZ aterrizó en el Aeródromo provincial de Pergamino para un vuelo sanitario hacia La Plata. — LA OPINION Derivación hacia La Plata Tras completar las tareas en el aeródromo pergaminense, el vuelo sanitario tuvo como destino la ciudad de La Plata. Allí la paciente debía continuar su atención en el Hospital San Martín, donde se encontraba prevista una intervención quirúrgica de urgencia de alta complejidad.

El operativo desarrollado este sábado representa una nueva utilización del Aeródromo provincial de Pergamino como punto de conexión para una derivación sanitaria aérea. La coordinación entre los distintos actores involucrados permitió concretar el procedimiento durante la noche y avanzar con el traslado de la paciente hacia el centro asistencial de destino.