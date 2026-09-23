Día del Empleado de Comercio: ¿Cuándo será feriado para el sector y qué pasará en Pergamino?

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Pergamino

La celebración que cada año tiene lugar el 26 de septiembre se trasladó al lunes 28. Los trabajadores podrán optar por prestar servicios y, en caso de hacerlo, deberán cobrar con un recargo del 100%. En Pergamino se espera una importante adhesión y podría haber numerosos comercios cerrados.

El calendario marca una fecha especial para los trabajadores mercantiles y, como sucede cada año, surge la misma pregunta: ¿Cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio y cómo funcionará la actividad comercial?

Para este 2026, la respuesta ya está definida. La celebración correspondiente al 26 de septiembre fue trasladada al lunes 28, por lo que esa será la jornada que tendrá los alcances previstos para el Día del Empleado de Comercio.

La disposición alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, la fecha se asimila a un feriado nacional en cuanto a sus efectos laborales.

¿Los comercios tienen que cerrar? No necesariamente. La jornada no obliga a los establecimientos comerciales a bajar sus persianas. La apertura dependerá de la decisión de cada empleador y de los trabajadores comprendidos en el convenio.

Los empleados mercantiles tienen la opción de prestar o no servicios durante el lunes 28. En caso de trabajar, corresponde el pago de la jornada con un recargo del 100%, sin que exista la obligación de otorgar un descanso compensatorio. También pueden abrir aquellos comercios que sean atendidos directamente por sus dueños.

Por eso, la celebración no significa que todos los locales comerciales deban permanecer cerrados, aunque sí establece condiciones laborales particulares para quienes trabajen durante esa jornada.

¿Qué pasa si el empleado no trabaja? Quienes decidan no prestar servicios tendrán derecho a gozar del descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio.

En ese caso, la remuneración mensual no debe sufrir modificaciones: el trabajador no pierde el día ni corresponde aplicar descuentos por presentismo. Tampoco puede utilizarse esa jornada como franco compensatorio del descanso semanal.

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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recordó que la decisión respecto de la modalidad de trabajo queda a criterio de empleadores y trabajadores comprendidos en el CCT 130/75, respetando los derechos establecidos por la legislación.

Varios comercios cerrarán sus puertas en el marco de esta jornada. — IA ¿Qué se espera en Pergamino? En Pergamino, la fecha también tendrá impacto en el movimiento comercial. Como viene sucediendo en los últimos años, se espera un alto nivel de adhesión entre los trabajadores mercantiles de la ciudad.

El hecho de que la celebración se traslade al lunes también puede favorecer una adhesión importante, teniendo en cuenta que se trata de una jornada que habitualmente presenta menor movimiento en materia de operaciones comerciales luego del fin de semana.

En este contexto, se prevé que varios comercios locales no abran sus puertas, mientras que también existe expectativa respecto del funcionamiento de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, para las que se aguarda una importante adhesión a la jornada. Así, quienes tengan previsto realizar compras ese día deberán tener en cuenta que no todos los comercios estarán necesariamente abiertos, ya que la modalidad dependerá de cada establecimiento y del acuerdo entre empleadores y trabajadores.

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De qué se trata la efemerides El 26 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, se aprobó la Ley 11.729, impulsada por el diputado Enrique Dickman y la Federación Argentina de Empleados de Comercio. Esta norma marcó un hito al regular las relaciones laborales del sector.

Derechos conquistados: La ley fijó por primera vez beneficios clave como indemnización por despido arbitrario, vacaciones pagas y licencias por enfermedad o accidentes. Sirvió además como base para gran parte de la legislación laboral general del país.