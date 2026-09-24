Obras hídricas: Juan Manuel Rico Zini se reunió con funcionarios del Ministerio de Infraestructura
Recibió información sobre el nuevo proyecto técnico de la obra de regulación de la presa del Arroyo Pergamino y detalles sobre la conexión pendiente del Colector Ramal Norte. “Ambas son obras muy importantes para Pergamino y hay que seguirlas de cerca prestando la colaboración necesaria”.
El senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini se reunió con funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para dialogar sobre la situación hídrica de Pergamino y la región.
El encuentro con el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, giró en torno al estado y mantenimiento de los desagües y el avance de distintas obras hidráulicas.
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“En particular hicimos un seguimiento de dos temas importantes para Pergamino: por un lado, la presa de regulación del Arroyo Pergamino; y por el otro, el Ramal Colector Norte”, detalló el legislador del PRO.
Respecto de la primera cuestión, Juan Manuel Rico ZIni precisó: “Nos informaron que el nuevo proyecto técnico se encuentra en etapa de aprobación presupuestaria como paso previo a un nuevo llamado a licitación”.
“En relación al Ramal Colector Norte y la conexión pendiente de los ramales provenientes del norte de la ciudad con el conducto Lugones, en la intersección de las calles Carpani Costa y Lugones del barrio José Hernández, los funcionarios señalaron que estos trabajos se realizarán próximamente, lo que permitirá reducir el riesgo de inundaciones en un amplio sector de la zona norte y en los barrios cercanos al arroyo Chu-Chú”, detalló, ratificando su compromiso de insistir en aquellas gestiones que resulten necesarias para promover que estas obras avancen y se concreten porque “son importantes para Pergamino”.
“Desde el bloque de Senadores del PRO y de manera personal, venimos siguiendo de cerca cada etapa de estas obras, y como se lo he transmitido a los funcionarios tanto de la Subsecretaría de Recursos Hídricos como de la Dirección de Hidráulica, tienen en nosotros la vocación de prestar toda la colaboración que resulte necesaria para que finalmente estos trabajos se concreten y resuelvan una de las cuestiones más importantes que tienen la ciudad y la región en materia de prevención de inundaciones”, expresó tras el encuentro.